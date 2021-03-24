Млинці ажурні дріжджові: рецепт від Володимира Ярославського

Як приготувати смачнезні дріжджові млинці? Суддя «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський підказав нам власний рецепт. Покроковий рецепт неймовірно смачних ажурних дріжджових млинців читайте в матеріалі.

Ємність треба брати велику, адже тісто збільшується в об’ємі в 4―5 разів! Змішуємо в ній воду і молоко, додаємо цукор і нагріваємо до кімнатної температури (не більше 40 градусів).

Додаємо сухі дріжджі і залишаємо на 10―15 хвилин, щоб вони активувалися. Через 15 хвилин ви побачите пінну шапку на поверхні. Якщо її немає — дріжджі могли бути несвіжі, спробуйте додати ще. Можна брати і звичайні дріжджі, у пропорції 1:3.

Додаємо борошно, яйця, сіль і трохи олії, добре перемішуємо. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, і на кухні має бути тепло, суміш теж може бути теплою.

Накриваємо рушником і чекаємо 30―40 хвилин.

Коли тісто підніметься і набуде консистенції піни, розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні і набираємо ополоником тісто. Ось тут секрет: потрібно брати тісто з середини, акуратно, не пошкоджуючи інші бульбашки!