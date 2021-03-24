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Млинці ажурні дріжджові: рецепт від Володимира Ярославського

24.03.2021

Як приготувати смачнезні дріжджові млинці? Суддя «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський підказав нам власний рецепт. Покроковий рецепт неймовірно смачних ажурних дріжджових млинців читайте в матеріалі.

Інгредієнти: 

  • яйця — 2 шт.
  • сіль — 4 г
  • борошно — 190 г
  • молоко — 250 мл 
  • вода — 250 мл 
  • сухі дріжджі — 7―8 г 
  • олія — 50 мл
  • цукор — 55 г

Спосіб приготування:

  1. Ємність треба брати велику, адже тісто збільшується в об’ємі в 4―5 разів! Змішуємо в ній воду і молоко, додаємо цукор і нагріваємо до кімнатної температури (не більше 40 градусів).
  2. Додаємо сухі дріжджі і залишаємо на 10―15 хвилин, щоб вони активувалися. Через 15 хвилин ви побачите пінну шапку на поверхні. Якщо її немає — дріжджі могли бути несвіжі, спробуйте додати ще. Можна брати і звичайні дріжджі, у пропорції 1:3.
  3. Додаємо борошно, яйця, сіль і трохи олії, добре перемішуємо. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, і на кухні має бути тепло, суміш теж може бути теплою.
  4. Накриваємо рушником і чекаємо 30―40 хвилин. 
  5. Коли тісто підніметься і набуде консистенції піни, розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні і набираємо ополоником тісто. Ось тут секрет: потрібно брати тісто з середини, акуратно, не пошкоджуючи інші бульбашки!
  6. На середину сковорідки наливаємо тісто і розподіляємо по поверхні — на млинці відразу утворюється купа дірочок! Врахуйте, що він товстий і потрібно пекти на середньому вогні. Коли один бік приготувався, перевертаємо, допомагаючи лопаткою. З такої кількості тіста виходить 8―9 товстих духмяних млинчиків!

Смачного!

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