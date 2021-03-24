Млинці ажурні дріжджові: рецепт від Володимира Ярославського
24.03.2021
Як приготувати смачнезні дріжджові млинці? Суддя «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський підказав нам власний рецепт. Покроковий рецепт неймовірно смачних ажурних дріжджових млинців читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.
- сіль — 4 г
- борошно — 190 г
- молоко — 250 мл
- вода — 250 мл
- сухі дріжджі — 7―8 г
- олія — 50 мл
- цукор — 55 г
Спосіб приготування:
- Ємність треба брати велику, адже тісто збільшується в об’ємі в 4―5 разів! Змішуємо в ній воду і молоко, додаємо цукор і нагріваємо до кімнатної температури (не більше 40 градусів).
- Додаємо сухі дріжджі і залишаємо на 10―15 хвилин, щоб вони активувалися. Через 15 хвилин ви побачите пінну шапку на поверхні. Якщо її немає — дріжджі могли бути несвіжі, спробуйте додати ще. Можна брати і звичайні дріжджі, у пропорції 1:3.
- Додаємо борошно, яйця, сіль і трохи олії, добре перемішуємо. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, і на кухні має бути тепло, суміш теж може бути теплою.
- Накриваємо рушником і чекаємо 30―40 хвилин.
- Коли тісто підніметься і набуде консистенції піни, розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні і набираємо ополоником тісто. Ось тут секрет: потрібно брати тісто з середини, акуратно, не пошкоджуючи інші бульбашки!
- На середину сковорідки наливаємо тісто і розподіляємо по поверхні — на млинці відразу утворюється купа дірочок! Врахуйте, що він товстий і потрібно пекти на середньому вогні. Коли один бік приготувався, перевертаємо, допомагаючи лопаткою. З такої кількості тіста виходить 8―9 товстих духмяних млинчиків!
Смачного!
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