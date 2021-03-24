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Чебуреки: рецепт от Владимира Ярославского

24.03.2021

Чебуреки ― блюдо, возможно, для фигуры и не полезное, зато такое вкусное и ароматное, что изредка можно себя и побаловать им! Секрет приготовления вкусных чебуреков нам раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

  • мука ― 300 г
  • кипяток ― 200 мл
  • соль

Ингредиенты для начинки:

  • мясной фарш ― 250 г
  • томат ― 1 шт.
  • лук ― 1 шт.
  • сыр ― 150 г
  • вода ― 25 мл
  • соль
  • перец

Растительное масло для жарки ― 500 мл

Способ приготовления теста:

  1. 275 г муки и соль залить горячей водой (70 градусов) и перемешать деревянной ложкой.
  2. Оставить немного остыть и еще достаточно теплым хорошо вымесить, добавляя необходимое количество муки. Должно выйти эластичное, но не очень тугое тесто.
  3. Оставить под миской отлежаться.

Способ приготовления начинки:

  1. Натереть на мелкой терке лук, целый томат и сыр.
  2. Смешать с мясным фаршем, добавить ароматную соль с травами.
  3. Добавить 25 мл воды ― чтобы фарш был очень сочным ― и хорошо вымесить.

Способ приготовления чебуреков:

  1. Тоненько раскатать кусочек теста, припыливая мукой, вырезать круг с помощью крышки.
  2. На половину круга положить хорошую ложку фарша, накрыть другой половиной, слегка прижать руками, выпуская избыточный воздух, и скрепить края надавливаем вилкой.
  3. Разогреть масло на достаточно большом огне и проверить, как жарится кусочек теста.
  4. Жарить каждый чебурек около минуты с одной стороны и с другой. Чебурек будет готов тогда, когда начнет «надуваться», ― это внутри закипела начинка. Тогда его надо быстро и осторожно вынуть на бумажную салфетку.

Есть лучше, сложив пополам, чтобы образовался «конверт» и не вытекал сок.

Приятного аппетита!

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