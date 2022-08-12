Чебуреки: рецепт від Володимира Ярославського
Чебуреки — страва, можливо, й не корисна для фігури, однак така смачна й запашна, що зрідка можна себе нею побалувати! Секрет приготування найсмачніших чебуреків нам розкрив суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- борошно — 300 г
- окріп — 200 мл
- сіль
Інгредієнти для начинки:
- м’ясний фарш — 250 г
- томат — 1 шт.
- цибуля — 1 шт.
- сир — 150 г
- вода — 25 мл
- сіль
- перець
Олія для смаження — 500 мл
Спосіб приготування тіста:
- 275 г борошна і сіль залити гарячою водою (70 градусів) і добре перемішати дерев’яною ложкою.
- Залишити трохи охолонути і ще досить теплим добре вимісити, додаючи необхідну кількість борошна. Має вийти еластичне, але не дуже туге тісто.
- Залишити під мискою відлежатися.
Спосіб приготування начинки:
- Натерти на дрібній тертці цибулю, цілий томат і сир.
- Змішати з м’ясним фаршем, додати ароматну сіль з травами.
- Додати 25 мл води — щоб фарш був дуже соковитий ― і добре вимісити.
Спосіб приготування чебуреків:
- Тоненько розкачати невеликий шмат тіста, притрушуючи борошном, вирізати круг за допомогою кришки.
- На одну половину круга покласти добру ложку фаршу, накрити іншою половиною, трохи приплюснути руками, випускаючи надлишкове повітря, і скріпити краї надавлюванням виделкою.
- Розігріти олію на досить великому вогні і перевірити, як смажиться шматочок тіста.
- Смажити чебуреки майже хвилину на одному та на іншому боці. Чебурек буде готовим тоді, коли почне «надуватися», — це всередині закипіла начинка. Тоді його треба швидко і обережно витягти на паперову серветку.
Їсти краще, склавши навпіл, щоб утворився «конверт» і не витікав сік.
Смачного!
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