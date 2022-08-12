Чебуреки: рецепт от Владимира Ярославского
Чебуреки ― блюдо, возможно, для фигуры и не полезное, зато такое вкусное и ароматное, что изредка можно себя и побаловать им! Секрет приготовления вкусных чебуреков нам раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- мука ― 300 г
- кипяток ― 200 мл
- соль
Ингредиенты для начинки:
- мясной фарш ― 250 г
- томат ― 1 шт.
- лук ― 1 шт.
- сыр ― 150 г
- вода ― 25 мл
- соль
- перец
Растительное масло для жарки ― 500 мл
Способ приготовления теста:
- 275 г муки и соль залить горячей водой (70 градусов) и перемешать деревянной ложкой.
- Оставить немного остыть и еще достаточно теплым хорошо вымесить, добавляя необходимое количество муки. Должно выйти эластичное, но не очень тугое тесто.
- Оставить под миской отлежаться.
Способ приготовления начинки:
- Натереть на мелкой терке лук, целый томат и сыр.
- Смешать с мясным фаршем, добавить ароматную соль с травами.
- Добавить 25 мл воды ― чтобы фарш был очень сочным ― и хорошо вымесить.
Способ приготовления чебуреков:
- Тоненько раскатать кусочек теста, припыливая мукой, вырезать круг с помощью крышки.
- На половину круга положить хорошую ложку фарша, накрыть другой половиной, слегка прижать руками, выпуская избыточный воздух, и скрепить края надавливаем вилкой.
- Разогреть масло на достаточно большом огне и проверить, как жарится кусочек теста.
- Жарить каждый чебурек около минуты с одной стороны и с другой. Чебурек будет готов тогда, когда начнет «надуваться», ― это внутри закипела начинка. Тогда его надо быстро и осторожно вынуть на бумажную салфетку.
Есть лучше, сложив пополам, чтобы образовался «конверт» и не вытекал сок.
Приятного аппетита!
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