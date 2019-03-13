До Дня Закоханих нам хочеться обдарувати близьких людей усією любов’ю, яка є! Десерти – прекрасний спосіб виразити свої почуття. Спеціально до Дня святого Валентина суддя «МастерШеф. Професіонали» Єлизавета Глінська поділилася рецептом печива «Брауні з малиновим ганашем».

Інгредієнти:

Печиво:

Чорний шоколад – 200 г

Вершкове масло – 50 г

Яйця – 100 г

Цукор – 130 г

Борошно – 100 г

Розпушувач – 5 г

Сіль – 1 г

Шоколадний ганаш з малиною:

Молочний шоколад – 250 г

Вершки – 120 мл (жирність не менше 30%)

Пюре малини (без кісточки) – 100 г

Вершкове масло – 30 г

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Приготування:

Змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль. На паровій бані або в мікрохвильовій печі розтопити шоколад з вершковим маслом. Вмішати яйця з цукром, додати розтоплене масло з шоколадом. Перемішати. Додати сухі інгредієнти. Перемішати до однорідності. Відсадити печиво на пергамент за допомогою кондитерського мішка, без насадки. Печиво підросте, так що відсаджувати на достатній відстані один від одного. Випікати за температури 170 градусів, 12-15 хвилин (із конвекцією). Робимо малиновий ганаш. Прогріти вершки (не доводити до кипіння). Вилити вершки на шоколад, перемішати. Додати гаряче малинове пюре. Пробити занурювальним блендером до однорідності. Додати холодне вершкове масло, знову пробити блендером. Накрити ганаш плівкою і прибрати в холодильник на 3-4 години, поки не загусне, або залишити в прохолодному місці за температури 19-20 градусів на ніч. Начинити ганашем печиво.

Смачного!

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