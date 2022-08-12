Печенье Брауни с малиновым ганашем: пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

Печенье «Брауни с малиновым ганашем» от Елизаветы Глинской

Приготовление десертов – прекрасный способ, чтобы порадовать близких. Специально для любителей сладкого судья «МастерШеф. Профессионалы» Елизавета Глинская поделилась рецептом печенья «Брауни с малиновым ганашем».

Ингредиенты:

Печенье:

Черный шоколад — 200 г

Сливочное масло — 50 г

Яйца — 100 г

Сахар — 130 г

Мука — 100 г

Разрыхлитель — 5 г

Соль — 1 г

Шоколадный ганаш с малиной:

Молочный шоколад — 250 г

Сливки — 120 мл (жирность не менее 30%)

Пюре малины (без косточки) – 100 г

Сливочное масло — 30 г

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Приготовление:

Смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. На паровой бане или в микроволновой печи растопить шоколад со сливочным маслом. Вмешать яйца с сахаром, добавить растопленное масло с шоколадом. Перемешать. Добавить сухие ингредиенты. Перемешать до однородности. Отсадить печенье на пергамент с помощью кондитерского мешка, без насадки. Печенье подрастет, так что отсаживать на достаточном расстоянии друг от друга. Выпекать при температуре 170 градусов, 12-15 минут (с конвекцией). Делаем малиновый ганаш. Прогреть сливки (не доводить до кипения). Вылить сливки на шоколад, перемешать. Добавить горячее малиновое пюре. Пробить погружным блендером до однородности. Добавить холодное сливочное масло, снова пробить блендером. Накрыть ганаш пленкой и убрать в холодильник на 3-4 часа, чтобы загустело, или оставить в прохладном месте при температуре 19-20 градусов на ночь. Начинить ганашем печенье.

Приятного аппетита!

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