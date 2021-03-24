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Чебуреки: рецепт від Володимира Ярославського

24.03.2021

Чебуреки — страва, можливо, й не корисна для фігури, однак така смачна й запашна, що зрідка можна себе нею побалувати! Секрет приготування найсмачніших чебуреків нам розкрив суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

  • борошно — 300 г
  • окріп — 200 мл
  • сіль

Інгредієнти для начинки:

  • м’ясний фарш — 250 г
  • томат — 1 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • сир — 150 г
  • вода — 25 мл
  • сіль
  • перець

Олія для смаження — 500 мл

Спосіб приготування тіста:

  1. 275 г борошна і сіль залити гарячою водою (70 градусів) і добре перемішати дерев’яною ложкою. 
  2. Залишити трохи охолонути і ще досить теплим добре вимісити, додаючи необхідну кількість борошна. Має вийти еластичне, але не дуже туге тісто.
  3. Залишити під мискою відлежатися.

Спосіб приготування начинки:

  1. Натерти на дрібній тертці цибулю, цілий томат і сир.
  2. Змішати з м’ясним фаршем, додати ароматну сіль з травами. 
  3. Додати 25 мл води — щоб фарш був дуже соковитий ― і добре вимісити.

Спосіб приготування чебуреків:

  1. Тоненько розкачати невеликий шмат тіста, притрушуючи борошном, вирізати круг за допомогою кришки.
  2. На одну половину круга покласти добру ложку фаршу, накрити іншою половиною, трохи приплюснути руками, випускаючи надлишкове повітря, і скріпити краї надавлюванням виделкою. 
  3. Розігріти олію на досить великому вогні і перевірити, як смажиться шматочок тіста.
  4. Смажити чебуреки майже хвилину на одному та на іншому боці. Чебурек буде готовим тоді, коли почне «надуватися», — це всередині закипіла начинка. Тоді його треба швидко і обережно витягти на паперову серветку.

Їсти краще, склавши навпіл, щоб утворився «конверт» і не витікав сік.

Смачного!

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