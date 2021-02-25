Вишневий тарт: рецепт від Володимира Ярославського
25.02.2021
Як легко і швидко приготувати вишневий тарт? Своїм рецептом цього десерту без використання вершкового масла та яєць поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування вишневого тарта читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- кокосове масло – 80 г
- вода – 40 г
- сіль – маленька дрібка
- цукор – 50 г
- біле борошно – 100 г (4 ст. л.)
- розпушувач – 4–5 г
Інгредієнти для начинки:
- вишня без кісточок – 400 г
- цукор – 60 г
- борошно – 25 г
- вода – 50 г
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Приготування:
- Змішуємо кокосове масло з водою і цукром. Добре перемішуємо.
- Додаємо борошно і розпушувач, замішуємо тісто.
- Можна дати йому «відпочити» 30 хвилин, але я розкатав відразу та поклав у форму.
- Зробити декілька проколів виделкою та запікати приблизно 12 хвилин при температурі 190 градусів.
- Поки готується корж, на іншу сковороду висипаємо вишню і цукор. Доводимо все до кипіння, проварюємо ще хвилини 2 та відставляємо.
- Змішуємо борошно, воду і додаємо в вишню. Знову ставимо сковороду на плиту і доводимо суміш до кипіння, добре помішуючи.
- Дістаємо готовий корж і прямо на гарячий висипаємо вишню.
«Далі за бажанням – можна робити декор – тісто я поклав у холодильник і потім натер на тертці, а можна відразу ставити в духовку ще на 5–9 хвилин з більшою температурою», – ділитися Володимир.
Смачного!
Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova
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