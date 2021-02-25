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Вишневый тарт: рецепт от Владимира Ярославского

25.02.2021

Как легко и быстро приготовить вишневый тарт? Своим рецептом этого десерта без использования сливочного масла и яиц поделился судья  «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления вишневого тарта читайте в материале.

Cherry tart

Ингредиенты:

  • кокосовое масло – 80 г
  • вода – 40 г
  • соль маленькая щепотка 
  • сахар – 50 г 
  • белая мука – 100 г (4 ст. л.)
  • разрыхлитель – 4–5 г

Ингредиенты для начинки:

  • вишня без косточек – 400 г
  • сахар – 60 г
  • мука – 25 г
  • вода – 50 г

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Приготовление: 

  1. Смешиваем кокосовое масло с водой и сахаром. Хорошо перемешиваем. 
  2. Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. 
  3. Можно дать ему «отдохнуть» 30 минут, но я раскатал сразу и положил в форму. 
  4. Сделать пару проколов вилкой и запекать примерно 12 минут при температуре 190 градусов.
  5. Пока готовится корж, на другую сковороду высыпаем вишню и сахар. Доводим все до кипения, провариваем еще минуты 2 и отставляем. 
  6. Смешиваем муку, воду и добавляем в вишню. Вновь ставим сковороду на плиту и доводим смесь до кипения, хорошо помешивая. 
  7. Достаем готовый корж и прямо на горячий высыпаем вишню.

«Далее по желанию можно делать декор оставшееся тесто я положил в холодильник и потом натер на терке, а можно сразу ставить в духовку еще на 59 минут с большей температурой», – делиться Владимир. 

Приятного аппетита!

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

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