Вишневый тарт: рецепт от Владимира Ярославского
25.02.2021
Как легко и быстро приготовить вишневый тарт? Своим рецептом этого десерта без использования сливочного масла и яиц поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления вишневого тарта читайте в материале.
Ингредиенты:
- кокосовое масло – 80 г
- вода – 40 г
- соль – маленькая щепотка
- сахар – 50 г
- белая мука – 100 г (4 ст. л.)
- разрыхлитель – 4–5 г
Ингредиенты для начинки:
- вишня без косточек – 400 г
- сахар – 60 г
- мука – 25 г
- вода – 50 г
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Приготовление:
- Смешиваем кокосовое масло с водой и сахаром. Хорошо перемешиваем.
- Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
- Можно дать ему «отдохнуть» 30 минут, но я раскатал сразу и положил в форму.
- Сделать пару проколов вилкой и запекать примерно 12 минут при температуре 190 градусов.
- Пока готовится корж, на другую сковороду высыпаем вишню и сахар. Доводим все до кипения, провариваем еще минуты 2 и отставляем.
- Смешиваем муку, воду и добавляем в вишню. Вновь ставим сковороду на плиту и доводим смесь до кипения, хорошо помешивая.
- Достаем готовый корж и прямо на горячий высыпаем вишню.
«Далее по желанию – можно делать декор – оставшееся тесто я положил в холодильник и потом натер на терке, а можно сразу ставить в духовку еще на 5–9 минут с большей температурой», – делиться Владимир.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram yaroslavskyi_vova
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