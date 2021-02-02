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Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон – дивіться із 6 лютого на СТБ

02.02.2021

Уже цієї суботи, 06.02.2021, на кухні Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон у битві за місце у двадцятці зійдуться найкращі з кращих! Шеф-кухарі із багаторічним досвідом роботи дивуватимуть суддів вишуканими стравами ресторанного рівня, незвичайними поєднаннями інгредієнтів і досконалими презентаціями. Ба більше, Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський відкриють для себе багато нового зі світу сучасної кулінарії. Не пропустіть – уже 06.02.2021 відбудеться справжній переворот! Дивіться онлайн прем’єру Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон на СТБ.

Video: Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон – дивіться із 6 лютого на СТБ


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