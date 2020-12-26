Володимир Ярославський ― один із найприскіпливіших суддів за всю історію шоу «МастерШеф». Саме його думки в 10 сезоні проєкту боялися навіть ті учасники, які на 100% були впевнені у своїх стравах. А що професіонал думає про суперфіналістів проєкту? Читайте інтерв’ю з Володимиром Ярославським просто зараз!

Як вам узагалі двійка суперфіналісток? Думали раніше, що саме дівчата ― Яна і Юля ― дійдуть до фіналу?

Як на мій погляд, вдома дівчата справді готують краще, ніж чоловіки. Я знаю, що можуть бути різні люди, випадки і так далі. Але зазвичай дівчата готують вдома краще, більше і цікавіше. Тому саме на аматорах більше дівчат. І вони справді сильніші за хлопців.

Але багато переможців з минулих сезонів «МастерШеф» ― чоловіки…

Мені здається, все дуже логічно. Мені подобається, що в цьому сезоні в нас було багато дівчат, і те, що у фінал вийшли саме дівчата. Так, це, звісно, стало для нас сюрпризом. Я очікував побачити в суперфіналі зовсім інших людей. Ну, можливо, я думав про Яну як про суперфіналістку, але не про Юлю… Я думав, що вона так далеко не дійде. Однак зазвичай наприкінці сезону все настільки змінюється, що стає приємною несподіванкою для всіх! Я думав, що до фіналу дійдуть інші…

А хто саме?

Іра Раковчен, Мірра Борисова, Дмитро Балита. Тому що саме Діма показував упродовж останніх конкурсів велике зростання. Коли людина навчається, як то кажуть, зльоту — це захоплює! Але ви бачите, що були дуже великі помилки в того ж самого Дмитра. Та сама Мірра не пройшла далі через банальну помилку, не використавши всі інгредієнти зі свого базового набору. Для того, щоб пройти у фінал, ми повинні побачити зміни в людях. Ми маємо побачити їхній розвиток, усе те, чого вони навчилися впродовж усього сезону. Саме тому Юля і Яна дійшли до суперфіналу.

І хто, на ваш погляд, найбільше розвивався на проєкті?

Думаю, що Дмитро. Те, з чим він прийшов, і ті речі, які він показував уже наприкінці, були класні! Але його згубили помилки!

Учасники скаржилися, що в них просто не було часу на підготовку…

Часу цього року в аматорів було достатньо! Ми тут вчимося, це навчання ― через біль і помилки. Але треба приходити на проєкт уже готовими. Немає нікого більш цілеспрямованого, ніж підготовлена людина. Тому що саме вона може добре відшліфувати свої знання на шоу.

У цьому сезоні учасники готували багато страв із простих інгредієнтів. У сучасній, нішевій, кухні це новий тренд?

Так! Кулінарне мистецтво зараз ― робити смачну їжу з простих інгредієнтів. Адже це ― найважче! Зробити звичайний курячий суп таким, щоб його їли всі і казали, що він дуже-дуже смачний, ― нелегко, але круто! Ми відійшли від звичайних, буденних речей, які треба робити краще, ніж роблять усі. І чомусь хочемо вишуканості. А зараз криза нас повертає до буденних, смачних страв. Тих, які ми хочемо їсти сьогодні, завтра і післязавтра.

Що для вас «МастерШеф»?

«МастерШеф» зараз для мене — це місце, де я відпочиваю. Бо це ж не така важка праця, як робота шефа в ресторані. Тут весело, ми завжди жартуємо з Олею та Ектором. Ми розповідаємо одне одному якісь новинки у світі кулінарії. Так що крім відпочинку, я ще додав би знання. «МастерШеф» ― це розвиток.

Яке ваше найбільше бажання?

Передавати знання або навіть підсилювати зацікавленість до кулінарії у звичайних людей. І завдяки «МастерШеф» я бачу, що світ справді змінюється. Після професіоналів я помітив, як звичайні домогосподарки, звичайні кулінари, котрі готують удома, зараз роблять зелене масло, знають, що таке крок-месьє, крок-мадам, як посмажити качку і таке інше. Тобто рівень кулінарії дуже стрімко підвищується. Для мене кулінарія одним словом — це культура. Тобто все, що стосується кулінарії, можна описати синонімами, що йдуть до культури. Ми підвищуємо культуру нашої нації.

Що потрібно робити, щоб стати професійним шефом?

Багато працювати, знати, бути керівником, уміти надихати людей, уміти навіть змушувати людей працювати. Насправді, це одна з найскладніших професій. Тому що ви тільки уявіть собі, що стоїть за отією красивою стравою, яку ви отримуєте в ресторані. Не тільки шеф-кухар уміє її готувати. Шеф-кухар навчив інших готувати цю страву, він подумав про тарілку, він продумав, які процеси мають бути для цієї страви і т. д. Де знайти продукти, як їх правильно обробляти, як вони поєднуються один з одним, скільки це коштує. Тому що калькуляція і ціна також залежать від шеф-кухаря. Як презентують цю страву офіціанти, як вони її знають. Це все контролює шеф-кухар, розумієте?

Ви вірите в те, що існує кулінарний талант?

На мій погляд, щось таке є. Хоча я більше вірю в 10 000 годин. Знаєте про це? Для того, щоб чогось досягти, треба дуже багато часу на це витратити. Але я вважаю, що кулінарний талант також існує. Іноді я зустрічаю тих людей, які відчувають дуже тонко смаки і вміють їх грамотно поєднати в голові. Не знаючи правил, не знаючи поєднань, вони вигадують таке, що смакує дуже-дуже добре.

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