Владимир Ярославский ― один из самых придирчивых судей за всю историю шоу «МастерШеф». Именно его мнения в 10 сезоне проекта боялись даже те участники, которые на 100% были уверены в своих блюдах. А что профессионал думает о суперфиналистах проекта? Читайте интервью с Владимиром Ярославским прямо сейчас!

Как вам вообще двойка суперфиналисток? Думали раньше, что именно девушки ― Яна и Юля ― дойдут до финала?

На мой взгляд, дома девушки действительно готовят лучше, чем мужчины. Я знаю, что могут быть разные люди, случаи и т. д. Но обычно девушки готовят дома лучше, больше и интереснее. Поэтому именно на любителях больше девушек. И они действительно сильнее мужчин.

Но многие победители прошлых сезонов «МастерШеф» ― мужчины…

Мне кажется, все очень логично. Мне нравится, что в этом сезоне у нас было много девушек, и то, что в финал вышли именно девушки. Да, это, конечно, стало для нас сюрпризом. Я ожидал увидеть в суперфинале совсем других людей. Ну, возможно, я думал о Яне как о суперфиналистке, но не о Юле… Я думал, что она так далеко не дойдет. Однако обычно в конце сезона все настолько меняется, что становится приятной неожиданностью для всех! Я думал, что к финалу дойдут другие участники…

А кто именно?

Ира Раковчен, Мирра Борисова, Дмитрий Балита. Потому что именно Дима показывал на протяжении последних конкурсов большой рост. Когда человек учится, как говорится, на лету ― это захватывает! Но вы видите, что были очень большие ошибки у того же Дмитрия. Та же Мирра не прошла дальше из-за банальной ошибки, не использовав все ингредиенты из своего базового набора. Для того, чтобы пройти в финал, мы должны увидеть изменения в людях. Мы должны увидеть их развитие, все то, чему они научились в течение всего сезона. Именно поэтому Юля и Яна дошли до суперфинала.

И кто, на ваш взгляд, больше развивался на проекте?

Думаю, что Дмитрий. То, с чем он пришел, и те вещи, которые он показывал уже в конце, были классные! Но его погубили ошибки!

Участники жаловались, что у них просто не было времени на подготовку …

Времени в этом году у любителей было достаточно! Мы здесь учимся, это обучение ― через боль и ошибки. Но надо приходить на проект уже готовыми. Нет никого более целенаправленного, чем подготовленный человек. Потому что именно он может хорошо отшлифовать свои знания на шоу.

В этом сезоне участники готовили много блюд из простых ингредиентов. В современной, нишевой, кухне это новый тренд?

Да! Кулинарное искусство сейчас ― делать вкусную пищу из простых ингредиентов. Ведь это ― самое крутое! Сделать обычный куриный суп таким, чтобы его ели все и говорили, что он очень-очень вкусный, ― нелегко, но круто! Мы отошли от обычных, будничных вещей, которые нужно делать лучше, чем делают все. И почему-то хотим изысканности. А сейчас кризис нас возвращает к будничным, вкусным блюдам. Тем, которые мы хотим есть сегодня, завтра и послезавтра.

Что для вас «МастерШеф»?

«МастерШеф» сейчас для меня ― это место, где я отдыхаю. Ведь это не такой тяжелый труд, как работа шефа в ресторане. Здесь весело, мы всегда шутим с Олей и Эктором. Мы рассказываем друг другу какие-то новинки в мире кулинарии. Так что кроме отдыха, я еще бы добавил знания. «МастерШеф» ― это развитие.

Какое ваше самое главное желание?

Передавать знания или даже усиливать интерес к кулинарии у обычных людей. И благодаря «МастерШефу» я вижу, что мир действительно меняется. После профессионалов я заметил, как обычные домохозяйки, обычные кулинары, которые готовят дома, сейчас делают зеленое масло, знают, что такое крок-месье, крок-мадам, как пожарить утку и так далее. То есть уровень кулинарии очень быстро повышается. Для меня кулинария одним словом ― это культура. То есть все, что касается кулинарии, можно описать синонимами, восходящими к культуре. Мы повышаем культуру нашей нации.

Что нужно делать, чтобы стать профессиональным шефом?

Много работать, знать, быть руководителем, уметь вдохновлять людей, уметь даже заставлять людей работать. На самом деле, это одна из самых сложных профессий. Потому что вы только представьте себе, что стоит за тем красивым блюдом, которое вы получаете в ресторане. Не только шеф-повар умеет его готовить. Шеф-повар научил других готовить это блюдо, он подумал о тарелке, он продумал, какие процессы должны быть для этого блюда и т. д. Где найти продукты, как их правильно обрабатывать, как они сочетаются друг с другом, сколько это стоит. Потому что калькуляция и цена также зависят от шеф-повара. Как представляют это блюдо официанты, как они его знают. Это все контролирует шеф-повар, понимаете?

Вы верите в то, что существует кулинарный талант?

На мой взгляд, что-то такое есть. Хотя я больше верю в 10 000 часов. Знаете об этом? Для того, чтобы чего-то достичь, нужно очень много времени на это потратить. Но я считаю, что кулинарный талант также существует. Иногда я встречаю людей, которые чувствуют очень тонко вкусы и умеют их грамотно совместить в голове. Не зная правил, не зная сочетаний, они придумывают такое, что на вкус очень-очень хорошо.

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