Ольга Мартыновская ― настоящий пример сильной и уверенной в себе женщины. В свои 31 Ольга ― управляющая и совладелица ресторана в Париже, бренд-шеф ресторана в Киеве, мама, победительница и судья самого популярного кулинарного шоу страны «МастерШеф». Читайте интервью с Ольгой Мартыновской прямо сейчас!

Сегодня закончился 10 сезон проекта «МастерШеф», в котором одержала победу Яна Балог. Что вы о ней думаете?

Были периоды, когда я сомневалась в Яне Балог… А как сомневался Владимир! Но она смогла доказать всем, что достойна быть победительницей 10 сезона шоу «МастерШеф»!

Не думали ли вы позвать кого-то из участников работать к себе в ресторан?

Я общалась и до сих пор общаюсь с Валиком Брайчуком. Он тогда, к сожалению, очень рано покинул проект. Он хотел поехать на стажировку к нам в Париж. Также я писала Эдику Канаряну, чтобы и его пригласить на работу. Мне почему-то хотелось, чтобы этот творческий человек еще больше раскрылся от ассортимента того продукта ― даже не того, что в магазинах или на рынках лежит, а с его обонянием и любовью к лесу, к дикому, к морю, ― то там для него пространство было бы просто не ограничено. И я его приглашала, мы общались, улаживали моменты, детали, как это возможно устроить… И стукнул карантин! То о чем дальше можно общаться? Сам не знаешь, что будет завтра.

А что для вас «МастерШеф»?

Новая жизнь абсолютно. Новая я ― та, которую искала, которой не хватало до «МастерШеф». Я тогда бегала между профессиями, выбирала, и в другой стране жила. И все время было что-то не то. А «МастерШеф» стал той точкой отсчета, где я поняла, что вот оно ― мое дело, мое место в этой профессии. Я наконец выдохнула и почувствовала себя счастливой. То, что было дальше, как оно менялось, ― это было супертяжело… Но это ощущение счастья и нужности социуму, планете, ты не зря живешь, ― оно сопровождало весь этот путь, до сих пор сопровождает. Поэтому для меня это реальное познание себя счастливой на своем месте.

А вы помните момент, когда вас пригласили судьей в шоу «МастерШеф»?

Я, конечно, сразу подумала: «Боже-э-э, неужели, неужели?!». И я так с радостью побежала на кастинг! И потом, когда меня уже утвердили, я была в Париже в разгаре вечернего сервиса. Мне позвонили, и тут я и обрадовалась, и испугалась. Потому что я только наладила жизнь во Франции: ребенок в садике, няня, работа нормальная, окружение, квартира… И я понимаю, что мне нужно будет срываться сейчас, лететь на 2―3 или 4 месяца. А что потом? Что дальше? А получится у меня или нет быть судьей? Будто утвердили, но время покажет. И что я, может, потеряю там, во Франции, свое место? Были очень смешанные чувства. А вот когда наступил первый день съемок, и я села на стул, зашли участники, я заговорила и поняла, что у меня не трясутся пальцы, не подкашиваются ноги, каблуки не отламываются, язык не заплетается… И я такая: «Ух-х- х-х, таки это мое место, все. Не уйду, не встану!». Мне очень понравилось ощущение того, что я не волнуюсь, а реально понравилось. Я кайфовала от Эктора, от Вовы, от камеры, от участников, от запаха ― от всего!

В 10 сезоне шоу «МастерШеф» вы были очень хорошей судьей, которая всегда помогала участникам. Сами хотели бы снова почувствовать те же эмоции? Эмоции участия?

Это было очень страшно! Когда я была участницей, я с огромными глазами и открытым ртом смотрела на Таню Литвинову, она была как богиня. Мы же не общались вне конкурса, а на конкурсе всегда дистанция есть. Эктор ― это вообще был страх… Однажды в соцсетях я увидела сообщение от Эктора Хименеса-Браво ― это уже когда я победила ― вы что, я будто связалась с небом! В то время мне так казалось. И я не допускала даже в своих самых смелых мечтах, что хотела бы занять место Тани. Мне хотелось быть такой же классной, потому что они казались реально крутыми: в профессии, красивые, одетые, с подачей… Но это просто человеком мне хотелось бы быть таким классным. А то, что я стану судьей… Нет, я даже до сих пор иногда стыжусь.

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