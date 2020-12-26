Первое, с чем ассоциируется проект «МастерШеф» для большинства украинцев, – это известный шеф Эктор Хименес-Браво. Уже много лет профессионал делится своим опытом с любителями и воспитывает в них дух настоящих кулинаров. Мы поговорили с современной легендой о финале 10 сезона «МастерШеф», победительнице Яне Балог и о том, чем для него стало грандиозное кулинарное шоу.

Победу в 10 сезоне шоу «МастерШеф» одержала Яна Балог. Чем она поразила судей?

Скажу честно, за путем этого человека на проекте я следил с особым вниманием. Иногда она удивляла меня откровенно нелогичными и эмоциональными поступками. Бывало, я думал: а эта участница точно знает, куда пришла? Но она лучше всех справилась с финальным заданием. Яна приготовила три удивительных блюда и благодаря этому абсолютно честно завоевала право называться чемпионом!

А что для вас «МастерШеф»?

«МастерШеф» стал одним из самых знаковых событий моей жизни. Этот проект – мое самое продолжительное место работы в жизни. Это шоу, где я могу делиться своим кулинарным опытом, приобретенным в течение всей жизни; место, где я познакомился с огромным количеством людей. Думаю, если бы я прекратил свою работу на «МастерШеф», то моя жизнь сразу бы разделилась на «до» и «после».

По вашему мнению, как появление «МастерШеф» изменило кулинарную культуру людей?

Я думаю, что «МастерШеф» стал началом изменения гастрономических традиций украинцев. Когда я приехал в 2009-м, рестораны в стране были только для богатых, дизайн оставлял желать лучшего, все было очень дорого, но еда совсем не вкусная. Еду даже не обсуждали как таковую, ей не уделяли должного внимания. Мы начали съемки «МастерШефа», и люди поняли, что еда таки имеет значение, начали готовить различные рецепты, заговорили о гастрономических предпочтениях, их заинтересовали кулинарные термины, то, чем пища важна и чем питаются народы мира. Появился настоящий интерес. Я думаю, люди сами не заметили этого. Они смотрят проект уже 10 лет, и, безусловно, это влияет на стиль их жизни. Поэтому да, роль «МастерШеф» в изменении кулинарной культуры украинцев трудно переоценить.

Не думали ли вы позвать кого-то из участников работать к себе?

На самом деле, да, я работал со многими участниками. Первой, кого я пригласил, была Оля Мартыновская. Она работала со мной достаточно длительное время, а сейчас сама стала одной из судей. Это замечательно! Несколько участников работали в моей команде. Макс Пустовит работал у меня в кондитерской.

Несколько месяцев назад вы запускали новое меню в ресторане, и Ольга с Владимиром составили вам компанию. У вас хорошие отношения?

Да. По-моему, у нас собрался замечательный судейский состав, где каждый знает кулинарию, является профессиональным поваром и, собственно, живет кухней. Поэтому это лучшая команда судей. Мы прекрасно ладим, посещаем вместе вечеринки, пьем коктейли, ходим на танцы, собираемся дома у Оли, Вовы или у меня. Мы готовим вместе, иногда угощаем друг друга своей едой здесь, в павильоне. Мы скорее не коллеги, а друзья.

Оля и Владимир отметили, что вы для них как наставник. Это правда?

На «МастерШефе» все участники меня считают «папой». И часто Вова и Оля также меня так называют. Когда они только начинали работать в проектах, конечно, я пытался давать советы, делился опытом. Я очень требователен в работе, очень. Когда меня зовут на площадку, я там уже через 20 секунд. Надеюсь, что они чему-то у меня научились.

Вы верите в кулинарный талант, или только кропотливый упорный труд поможет достичь успеха?

Талант есть у каждого, мы рождаемся талантливые. И его надо развивать. Поэтому я убежден, что если бы в детстве я любил петь, то развивал бы свой голос и стал бы певцом. Но в детстве я любил готовить, поэтому и учился на повара. Проблема многих людей в том, что они до сих пор не нашли то, что им по душе. А общество не очень поддерживает творческое развитие. Общество настаивает на том, чтобы мы были бухгалтерами, архитекторами, врачами… То есть, чтобы мы становились обычными специалистами. Однако каждый должен развиваться в том, что ему нравится. Надо этим заниматься. Когда я был ребенком, я прекрасно танцевал: в школе, в танцевальном коллективе, с которым мы ездили на конкурсы. Поэтому, возможно, у меня и было желание стать танцором, но я бросил тренировки. Это уже в прошлом, а кулинария стала моей жизнью.

Иногда в шоу вы появляетесь в необычном наряде: были греческие туники, также у вас был образ Джокера. Как вы относитесь к таким перевоплощениям?

Честно говоря, это не всегда удобно, особенно, когда мне нужно что-то надеть на голову. Я ненавижу много грима, он меня раздражает. Но когда мы вынуждены так одеваться, я делаю это и даже пытаюсь найти в этом что-то положительное. Я стараюсь максимально вжиться в роль. Самое трудное – это процесс подготовки, грим и одевание, но как только все готово, я просто превращаюсь в актера и все. Никаких проблем. Также я знаю, что это необходимо для шоу. Если я в образе Джокера, то и вести себя должен, как Джокер, а не как Эктор. Я просто стараюсь быть хорошим Джокером.

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