Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Финал и суперфинал уже готовы решить судьбы трех самых талантливых кулинаров сезона! Кто из них осуществит свою мечту, одержит победу и попадет на практику к звездным шефам? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск от 27.12.2025 на сайте СТБ.

В 18 выпуске шоу Мастер Шеф 2025 трое финалистов получили уникальную возможность побывать на кухнях, где работают судьи. Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский показали им свою работу изнутри и провели мастер-классы по созданию своих звездных блюд. Смогут ли кулинары повторить эти шедевры по рецептам шефов, чтобы пройти их проверку и попасть на профессиональную практику? Какие концепции ресторанов придумают суперфиналисты? И кто станет победителем? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск от 27.12.2025.

