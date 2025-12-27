Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск від 27 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
МастерШеф
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 18 частина 1 від 27.12.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 18 частина 2 від 27.12.2025

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 18 частина 3 від 27.12.2025
МастерШеф Випуск 18 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 18 від 27.12.2025
Випуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Фінал і суперфінал уже готові вирішити долі трьох найталановитіших кулінарів сезону! Хто з них здійснить свою мрію, здобуде перемогу та потрапить на практику до зіркових шефів? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск від 27.12.2025 на сайті СТБ.

У 18 випуску шоу Мастер Шеф 2025 троє фіналістів отримали унікальну можливість побувати на кухнях, де працюють судді. Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська й Володимир Ярославський показали їм свою роботу зсередини і провели майстер-класи зі створення своїх зіркових страв. Чи зможуть кулінари повторити ці шедеври за рецептами шефів, щоб пройти їхню перевірку та потрапити на професійну практику? Які концепції ресторанів вигадають суперфіналісти? І хто стане переможцем? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск від 27.12.2025.

