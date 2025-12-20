Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск от 20.12.2025, чтобы узнать, кто из шестерых кителиантов станут суперфиналистами!

Когда шестеро кителиантов вошли на кухню Мастер Шеф 2025, они чувствовали себя по-разному. Кто-то волновался из-за последних испытаний сезона, кто-то ощущал двойную ответственность из-за получения кителя, а другие были мотивированы бороться до последнего, ведь всего 5 конкурсов отделяют их от мечты представить собственную концепцию ресторана в Суперфинале. Какие три классические блюда будут готовить повара во время первого конкурса? Кому удастся блестяще трансформировать своё блюдо с кастинга, а кто неожиданно провалит это задание? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск от 20.12.2025 на сайте СТБ.

мотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13.12.2025