Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025, щоб дізнатися, хто із шістки кітеліантів стануть суперфіналістами!

Коли шестеро кітеліантів зайшли на кухню Мастер Шеф 2025, вони відчували себе по-різному. Хтось хвилювався через останні випробування сезону, хтось відчував подвійну відповідальність через здобуття кітеля, а інші були вмотивовані боротися до останнього, адже всього 5 конкурсів відділяє їх від мрії представити власну концепцію ресторану на Суперфіналі. Які три класичні страви готуватимуть кухарі під час першого конкурсу? Кому вдасться блискуче трансформувати свою страву з кастингу, а хто несподівано провалить це завдання? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13.12.2025