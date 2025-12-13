Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

На этой неделе поваров ожидает множество сюрпризов. Приятными ли они будут? И приведут ли кулинаров к желаемым кителям? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13.12.2025 на сайте СТБ.

В 16 выпуске проекта Мастер Шеф 2025 аматоры сыграют в Тайного Санту, формируя сюрпризы-подарки для своих конкурентов. Каждый должен выбрать 12 продуктов, из которых сопернику нужно будет приготовить праздничное блюдо. Подложит ли кто-нибудь свинью своему врагу? Или все подарки под боксами-загадками придутся по душе поварам? Все покажет шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Также кулинары будут готовить традиционные украинские блюда, чтобы воздать честь плодородной земле нашей родины. Каждая область кулинарной карты Украины была обозначена продуктом, который она больше всего экспортирует. Какие области, продукты и блюда выберут повара? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13.12.2025.

