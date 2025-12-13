Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 часть 3 от 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 часть 2 от 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 часть 1 от 13.12.2025
МастерШеф Выпуск 16 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 от 13.12.2025
Выпуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

На этой неделе поваров ожидает множество сюрпризов. Приятными ли они будут? И приведут ли кулинаров к желаемым кителям? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13.12.2025 на сайте СТБ.

В 16 выпуске проекта Мастер Шеф 2025 аматоры сыграют в Тайного Санту, формируя сюрпризы-подарки для своих конкурентов. Каждый должен выбрать 12 продуктов, из которых сопернику нужно будет приготовить праздничное блюдо. Подложит ли кто-нибудь свинью своему врагу? Или все подарки под боксами-загадками придутся по душе поварам? Все покажет шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Также кулинары будут готовить традиционные украинские блюда, чтобы воздать честь плодородной земле нашей родины. Каждая область кулинарной карты Украины была обозначена продуктом, который она больше всего экспортирует. Какие области, продукты и блюда выберут повара? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13.12.2025.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск от 06.12.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить