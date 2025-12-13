Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
МастерШеф
Дивіться також
Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 3 від 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 2 від 13.12.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 1 від 13.12.2025
МастерШеф Випуск 16 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 від 13.12.2025
Випуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Цього тижня кухарів чекає безліч сюрпризів. Чи приємними вони будуть? І чи приведуть кулінарів до омріяних кітелів? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13.12.2025 на сайті СТБ.

У 16 випуску проєкту Мастер Шеф 2025 аматори зіграють у Таємного Санту, формуючи сюрпризи-подарунки для своїх конкурентів. Кожен має вибрати 12 продуктів, із яких суперник муситиме приготувати святкову страву. Чи підкладе хтось свиню своєму ворогові? Чи всі подарунки під боксами-загадками припадуть до душі кухарям? Усе покаже шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Також кулінари готуватимуть традиційні українські страви, щоб віддати шану родючій землі нашої батьківщини. Кожна область кулінарної мапи України була позначена продуктом, який вона найбільше експортує. Які області, продукти й страви виберуть кухарі? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13.12.2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск від 06.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати