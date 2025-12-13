Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Цього тижня кухарів чекає безліч сюрпризів. Чи приємними вони будуть? І чи приведуть кулінарів до омріяних кітелів? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13.12.2025 на сайті СТБ.

У 16 випуску проєкту Мастер Шеф 2025 аматори зіграють у Таємного Санту, формуючи сюрпризи-подарунки для своїх конкурентів. Кожен має вибрати 12 продуктів, із яких суперник муситиме приготувати святкову страву. Чи підкладе хтось свиню своєму ворогові? Чи всі подарунки під боксами-загадками припадуть до душі кухарям? Усе покаже шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Також кулінари готуватимуть традиційні українські страви, щоб віддати шану родючій землі нашої батьківщини. Кожна область кулінарної мапи України була позначена продуктом, який вона найбільше експортує. Які області, продукти й страви виберуть кухарі? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13.12.2025.

