Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск от 06 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

МастерШеф
МастерШеф Выпуск 15 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 15 от 06.12.2025
Выпуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Самые теплые семейные истории, борьба стратегий и антистрессовая битва черных – смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск от 06.12.2025.

На этой неделе кулинары пройдут невероятную проверку на создание кулинарных стратегий! В первом конкурсе две команды смогут напакостить друг другу, но с риском провалить собственные блюда. Во время готовки с самыми близкими все зависит от выбора блюда, приготовление которого аматоры доверят родным и друзьям. А во время битвы черных аутсайдерам нужно продумать каждый свой шаг, ведь им придется не только готовить, но и ежесекундно бороться со стрессом! Как именно? Зачем кухню Мастер Шеф посетит психолог Владислав Захаров? И чьи семейные блюда больше всего понравятся судьям? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 15 выпуск от 06.12.2025 на сайте СТБ.

