Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск від 06 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 15 | 06.12.2025 | Сезон 16

Найтепліші сімейні історії, боротьба стратегій і антистресова битва чорних – дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск від 06.12.2025.

Цього тижня кулінари пройдуть неймовірну перевірку на будування кулінарних стратегій! У першому конкурсі дві команди матимуть можливість накапостити одне одному, але з ризиком провалити власні страви. Під час готування з найближчими все залежить від вибору страви, приготування якої аматори довірять рідним і друзям. А під час битви чорних аутсайдерам треба продумати кожен свій крок, адже їм доведеться не лише готувати, а й щосекунди боротися зі стресом! Як саме? Для чого на кухню Мастер Шеф завітає психолог Владислав Захаров? І чиї сімейні страви найбільше сподобаються суддям? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 15 випуск від 06.12.2025 на сайті СТБ.

