Паста с соусом болоньезе: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
08.11.2021
Паста болоньезе — не единственный вариант применения знаменитого соуса. Им же прослаивают, например, лазанью, дополняя нежным бешамелем. Своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Как приготовить пасту с соусом болоньезе? Пошаговый рецепт приготовления пасты с соусом болоньезе, вяленой клюквой, орехом, греческим йогуртом и пармезаном читайте в материале.
Ингредиенты:
- паста (спагетти) – 400 г
- вяленая клюква – 20 г
- орех (пекан) – 30 г
- сыр (пармезан) – 20 г
- фарш (телятина) – 500 г
- лук – 1 шт. (средний)
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- базилик (сухой) – 1 ч. л.
- орегано (сухой) – 1 ч. л.
- чили (сухой) – 0.5 ч. л.
- томатная паста – 1 ст. л.
- томаты (пилати) – 300–400 г (можно заменить на томатный сок)
- оливковое масло – 50 мл
- соль, свежемолотый перец по вкусу
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Приготовление:
- Готовим соус. На сковороде обжариваем измельченные лук и морковь 3 минуты.
- Добавляем рубленный чеснок. Затем выкладываем фарш, перемешиваем вилкой, чтобы был однородный, и обжариваем еще 5 минут.
- После добавляем томатную пасту, сок пилати, базилик, орегано, чили, перчим и выпариваем.
- Когда соус закипит, уменьшаем огонь и готовим под крышкой 10–15 минут.
- Пока соус готовится, отвариваем пасту. В подсоленную кипящую воду опускаем спагетти, не разламывая, и варим 7–8 минут.
- Готовую пасту выкладываем в сковороду с соусом, хорошо перемешиваем, чтобы паста впитала все ароматы соуса.
- Выкладываем на тарелку, посыпаем вяленой клюквой, орешками, добавляем 3–4 ложки йогурта и посыпаем пармезаном.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – pava_vb
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