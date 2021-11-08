Паста із соусом болоньєзе: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
08.11.2021
Паста болоньєзе – не єдиний варіант застосування знаменитого соусу. Ним же прошаровують, наприклад, лазанью, доповнюючи ніжним бешамелем. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Як приготувати пасту із соусом болоньєзе? Покроковий рецепт приготування пасти з соусом болоньєзе, в’яленою журавлиною, горіхом, грецьким йогуртом і пармезаном читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- паста (спагетті) – 400 г
- в’ялена журавлина – 20 г
- горіх (пекан) – 30 г
- сир (пармезан) – 20 г
- фарш (телятина) – 500 г
- цибуля – 1 шт. (середня)
- морква – 1 шт.
- часник – 2 зубчик
- базилік (сухий) – 1 ч. л.
- орегано (сухий) – 1 ч. л.
- чилі (сухий) – 0.5 ч. л.
- томатна паста – 1 ст. л.
- томати (пілаті) – 300–400 г (можна замінити на томатний сік)
- оливкова олія – 50 мл
- сіль, мелений перець за смаком
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Приготування:
- Готуємо соус. На сковороді обсмажуємо подрібнені цибулю та моркву 3 хвилини.
- Додаємо рублений часник. Потім викладаємо фарш, перемішуємо виделкою, щоб був однорідний, і обсмажуємо ще 5 хвилин.
- Потім додаємо томатну пасту, сік пілаті, базилік, орегано, чилі, перчимо і випаровуємо.
- Коли соус закипить, зменшуємо вогонь і готуємо під кришкою 10–15 хвилин.
- Поки соус готуватиметься, відварюємо пасту. У киплячу підсолену воду опускаємо спагетті, не ламаючи, і варимо 7–8 хвилин.
- Готову пасту викладаємо в сковороду із соусом, добре перемішуємо, щоб паста ввібрала всі аромати соусу.
- Викладаємо на тарілку, посипаємо в’яленою журавлиною, горішками, додаємо 3–4 ложки йогурту і посипаємо пармезаном.
Смачного!
Джерело: Instagram – pava_vb
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