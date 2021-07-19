Овсяное печенье с изюмом: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Когда нет лакомства к чаю, а вы ждете в гости семью, друзей или соседей — выход есть! Настоящее канадское овсяное печенье с изюмом влюбит в себя всех, кто переступит порог вашего дома! Рецепт овсяного печенья нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

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Ингредиенты:

изюм, замоченный в горячей воде — 225 г

мука — 185 г

соль — 1/2 ч. л.

разрыхлитель — 1/2 ч. л.

корица — 1 ч. л.

мягкое сливочное масло — 225 г

коричневый сахар — 200 г

белый сахар — 165 г

мускатный орех — 1/4 ч. л.

яйца комнатной температуры — 2 шт.

овсянка — 270 г

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Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 180 °C. Застелите противень пергаментом. Смешайте в миске муку, соль, разрыхлитель, корицу и мускатный орех. Взбейте сливочное масло до кремообразной консистенции (вручную или миксером). Постепенно добавьте весь сахар и взбивайте еще 3 мин. (сахар не должен весь раствориться). Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Затем деревянной лопаткой постепенно введите мучную смесь и вымесите руками. Добавьте замоченный в горячей воде и обсушенный полотенцем изюм, вымесите руками, добавьте овсянку и продолжайте вымешивать руками. Если тесто получилось очень твердое, значит вы все сделали правильно. Осторожно скатайте шарики 4—5 см в диаметре, выложите на пергамент с расстоянием 5 см между ними. Выпекайте посередине духовки 11 мин., переверните и пеките еще 14 мин. Дайте печенью остыть и наслаждайтесь его вкусом со стаканом холодного молока.

Приятного аппетита!

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