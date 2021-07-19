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Овсяное печенье с изюмом: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

19.07.2021

Когда нет лакомства к чаю, а вы ждете в гости семью, друзей или соседей выход есть! Настоящее канадское овсяное печенье с изюмом влюбит в себя всех, кто переступит порог вашего дома! Рецепт овсяного печенья нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

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Ингредиенты:

  • изюм, замоченный в горячей воде — 225 г
  • мука — 185 г
  • соль — 1/2 ч. л.
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • корица — 1 ч. л.
  • мягкое сливочное масло — 225 г
  • коричневый сахар — 200 г
  • белый сахар — 165 г
  • мускатный орех — 1/4 ч. л.
  • яйца комнатной температуры — 2 шт.
  • овсянка — 270 г

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Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 180 °C.
  2. Застелите противень пергаментом.
  3. Смешайте в миске муку, соль, разрыхлитель, корицу и мускатный орех.
  4. Взбейте сливочное масло до кремообразной консистенции (вручную или миксером).
  5. Постепенно добавьте весь сахар и взбивайте еще 3 мин. (сахар не должен весь раствориться).
  6. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Затем деревянной лопаткой постепенно введите мучную смесь и вымесите руками.
  7. Добавьте замоченный в горячей воде и обсушенный полотенцем изюм, вымесите руками, добавьте овсянку и продолжайте вымешивать руками. Если тесто получилось очень твердое, значит вы все сделали правильно.
  8. Осторожно скатайте шарики 4—5 см в диаметре, выложите на пергамент с расстоянием 5 см между ними.
  9. Выпекайте посередине духовки 11 мин., переверните и пеките еще 14 мин.
  10. Дайте печенью остыть и наслаждайтесь его вкусом со стаканом холодного молока.

Приятного аппетита!

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