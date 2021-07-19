Овсяное печенье с изюмом: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
19.07.2021
Когда нет лакомства к чаю, а вы ждете в гости семью, друзей или соседей — выход есть! Настоящее канадское овсяное печенье с изюмом влюбит в себя всех, кто переступит порог вашего дома! Рецепт овсяного печенья нам рассказал судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты:
- изюм, замоченный в горячей воде — 225 г
- мука — 185 г
- соль — 1/2 ч. л.
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- корица — 1 ч. л.
- мягкое сливочное масло — 225 г
- коричневый сахар — 200 г
- белый сахар — 165 г
- мускатный орех — 1/4 ч. л.
- яйца комнатной температуры — 2 шт.
- овсянка — 270 г
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Способ приготовления:
- Нагрейте духовку до 180 °C.
- Застелите противень пергаментом.
- Смешайте в миске муку, соль, разрыхлитель, корицу и мускатный орех.
- Взбейте сливочное масло до кремообразной консистенции (вручную или миксером).
- Постепенно добавьте весь сахар и взбивайте еще 3 мин. (сахар не должен весь раствориться).
- Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать. Затем деревянной лопаткой постепенно введите мучную смесь и вымесите руками.
- Добавьте замоченный в горячей воде и обсушенный полотенцем изюм, вымесите руками, добавьте овсянку и продолжайте вымешивать руками. Если тесто получилось очень твердое, значит вы все сделали правильно.
- Осторожно скатайте шарики 4—5 см в диаметре, выложите на пергамент с расстоянием 5 см между ними.
- Выпекайте посередине духовки 11 мин., переверните и пеките еще 14 мин.
- Дайте печенью остыть и наслаждайтесь его вкусом со стаканом холодного молока.
Приятного аппетита!
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