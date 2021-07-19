Вівсяне печиво з родзинками: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Коли немає ласощів до чаю, а ви чекаєте в гості родину, друзів або сусідів — вихід є! Справжнє канадське вівсяне печиво з родзинками закохає в себе всіх, хто переступить поріг вашого дому! Рецепт вівсяного печива нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

родзинки, замочені у гарячій воді — 225 г

борошно — 185 г

сіль — 1/2 ч. л.

розпушувач — 1/2 ч. л.

мелена кориця — 1 ч. л.

м’яке вершкове масло — 225 г

коричневий цукор — 200 г

білий цукор — 165 г

мускатний горіх — 1/4 ч. л.

яйце кімнатної температури — 2 шт.

вівсянка — 270 г

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Спосіб приготування:

Нагрійте духовку до 180 °C. Викладіть пергамент на деко. Змішайте у мисці борошно, сіль, розпушувач, корицю та мускатний горіх. Збийте вершкове масло до кремоподібної консистенції (вручну або міксером). Поступово додайте весь цукор і продовжуйте збивати ще 3 хв. (цукор не повинен весь розчинитися). Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати. Відтак дерев’яною лопаткою поступово введіть борошняну суміш і перемішайте. Додайте вимочені у гарячій воді та обсушені рушником родзинки, змішайте руками, додайте вівсянку і продовжуйте вимішувати руками. Якщо тісто вийшло дуже тверде, ви все зробили правильно. Обережно сформуйте кульки завбільшки 4—5 см, викладіть на пергамент на відстані 5 см одна від одної. Випікайте посередині духовки 11 хв., переверніть і печіть ще 14 хв. Дайте печиву охолонути та насолоджуйтесь його смаком зі склянкою холодного молока.

Смачного!

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