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Вівсяне печиво з родзинками: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

19.07.2021

Коли немає ласощів до чаю, а ви чекаєте в гості родину, друзів або сусідів вихід є! Справжнє канадське вівсяне печиво з родзинками закохає в себе всіх, хто переступить поріг вашого дому! Рецепт вівсяного печива нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • родзинки, замочені у гарячій воді — 225 г 
  • борошно — 185 г 
  • сіль — 1/2 ч. л. 
  • розпушувач — 1/2 ч. л. 
  • мелена кориця — 1 ч. л. 
  • м’яке вершкове масло — 225 г 
  • коричневий цукор — 200 г 
  • білий цукор — 165 г 
  • мускатний горіх — 1/4 ч. л. 
  • яйце кімнатної температури — 2 шт. 
  • вівсянка — 270 г 

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Спосіб приготування:

  1. Нагрійте духовку до 180 °C.
  2. Викладіть пергамент на деко.
  3. Змішайте у мисці борошно, сіль, розпушувач, корицю та мускатний горіх.
  4. Збийте вершкове масло до кремоподібної консистенції (вручну або міксером).
  5. Поступово додайте весь цукор і продовжуйте збивати ще 3 хв. (цукор не повинен весь розчинитися).
  6. Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати. Відтак дерев’яною лопаткою поступово введіть борошняну суміш і перемішайте.
  7. Додайте вимочені у гарячій воді та обсушені рушником родзинки, змішайте руками, додайте вівсянку і продовжуйте вимішувати руками. Якщо тісто вийшло дуже тверде, ви все зробили правильно.
  8. Обережно сформуйте кульки завбільшки 4—5 см, викладіть на пергамент на відстані 5 см одна від одної.
  9. Випікайте посередині духовки 11 хв., переверніть і печіть ще 14 хв.
  10. Дайте печиву охолонути та насолоджуйтесь його смаком зі склянкою холодного молока.

Смачного!

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