Вівсяне печиво з родзинками: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
19.07.2021
Коли немає ласощів до чаю, а ви чекаєте в гості родину, друзів або сусідів — вихід є! Справжнє канадське вівсяне печиво з родзинками закохає в себе всіх, хто переступить поріг вашого дому! Рецепт вівсяного печива нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- родзинки, замочені у гарячій воді — 225 г
- борошно — 185 г
- сіль — 1/2 ч. л.
- розпушувач — 1/2 ч. л.
- мелена кориця — 1 ч. л.
- м’яке вершкове масло — 225 г
- коричневий цукор — 200 г
- білий цукор — 165 г
- мускатний горіх — 1/4 ч. л.
- яйце кімнатної температури — 2 шт.
- вівсянка — 270 г
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Спосіб приготування:
- Нагрійте духовку до 180 °C.
- Викладіть пергамент на деко.
- Змішайте у мисці борошно, сіль, розпушувач, корицю та мускатний горіх.
- Збийте вершкове масло до кремоподібної консистенції (вручну або міксером).
- Поступово додайте весь цукор і продовжуйте збивати ще 3 хв. (цукор не повинен весь розчинитися).
- Додайте яйця по одному, продовжуючи збивати. Відтак дерев’яною лопаткою поступово введіть борошняну суміш і перемішайте.
- Додайте вимочені у гарячій воді та обсушені рушником родзинки, змішайте руками, додайте вівсянку і продовжуйте вимішувати руками. Якщо тісто вийшло дуже тверде, ви все зробили правильно.
- Обережно сформуйте кульки завбільшки 4—5 см, викладіть на пергамент на відстані 5 см одна від одної.
- Випікайте посередині духовки 11 хв., переверніть і печіть ще 14 хв.
- Дайте печиву охолонути та насолоджуйтесь його смаком зі склянкою холодного молока.
Смачного!
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