Сегодня, 17 июля, в 21:00 состоялся показ 7 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретились на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было в 7 выпуске шоу?

На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном бою сошлись самые знаменитые танцоры и хореографы страны! Кулинарными талантами мерились команда девушек — Яна Заец, Юля Сахневич и Кристина Шишпор — и команда ребят — Женя Кот, Андрей Дикий и Дмитрий Дикусар. Кого из них накрыл азарт, и чье блюдо покорило даже Эктора Хименеса-Браво?

В первом конкурсе каждая команда должна была приготовить одно блюдо — бургер. Судьи поделили процесс на три этапа, чтобы каждый участник мог себя максимально проявить. Однако звезд ждал неприятный сюрприз — разнообразные усложнения. Участникам нужно было готовить блюдо с помощью нескольких приборов — топора и утюга. С помощью топора участники рубили мясо, булочки и овощи для бургеров. А с помощью утюга Дмитрий Дикусар и Яна Заяц поджарили котлету для булочек. Дмитрий приготовил мясо настолько искусно, что судьи проглотили бургер за несколько секунд! А вот девушки свою котлету пожарили плохо: есть такое блюдо было опасно для жизни! В итоге, один балл в первом конкурсе получили парни.

Вторым был конкурс под названием «Кулинарный крокодил». Женя Кот и Юлия Сахневич воочию увидели блюда-оригиналы, узнали все составляющие и показали своим командам каждый этап без слов, только с помощью жестов. На все про все судьи выделили участникам только 20 минут! Девушки готовили первыми салат под названием нисуаз. А ребята — яйца Бенедикт. Однако из-за того, что хореографы не смогли приготовить яйцо пашот, во втором конкурсе победу завоевали девушки.

В третьем конкурсе «МастерШеф. CELEBRITY» команды должны были подать судьям драники с мясной начинкой. Были два набора посуды: в одном — хорошие, а в другом — продырявленные. Усложнения доставались участникам только после викторины: правильно ответив на вопрос Эктора, они получали хорошие девайсы. В это трудно поверить, но лучшие деруны с плохими приборами были у мужчин! Именно поэтому серебряную сковороду на «МастерШеф. Селебрити» получили Женя Кот, Андрей Дикий и Дмитрий Дикусар.

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