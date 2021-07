Сьогодні, 17 липня, о 21:00 відбувся показ 7 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрілися на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було у 7 випуску шоу?

На кухні «МастерШеф. CELEBRITY» у кулінарному бою зійшлися найзнаменитіші танцюристи і хореографи країни! Кулінарними талантами мірялися команда дівчат — Яна Заєць, Юля Сахневич і Христина Шишпор — та команда хлопців — Женя Кот, Андрій Дикий і Дмитро Дікусар. Кого з них накрив азарт, і чия страва підкорила навіть Ектора Хіменеса-Браво?

У першому конкурсі кожна команда повинна була приготувати одну страву — бургер. Судді поділили процес на три етапи, щоб кожен учасник міг себе максимально проявити. Однак на зірок чекав неприємний сюрприз ― різноманітні ускладнення. Учасникам потрібно було готувати страву за допомогою кількох приладів — сокири і праски. За допомогою сокири учасники рубали м’ясо, булочки і овочі для бургерів. А за допомогою праски Дмитро Дікусар і Яна Заєць підсмажили котлету для булочок. Дмитро приготував м’ясо настільки майстерно, що судді проковтнули бургер за кілька секунд! А от дівчата свою котлету підсмажили погано: їсти таку страву було небезпечно для життя! У підсумку, один бал у першому конкурсі отримали хлопці.

Другим був конкурс під назвою «Кулінарний крокодил». Женя Кот і Юлія Сахневич на власні очі побачили страви-оригінали, дізналися всі складники та показали своїм командам кожен етап без слів, лише за допомогою жестів. На все про все судді виділили учасникам лише 20 хвилин! Дівчата готували першими салат під назвою нісуаз. А хлопці — яйця Бенедикт. Однак через те, що хореографи не змогли приготувати яйце пашот, у другому конкурсі перемогу вибороли дівчата.

У третьому конкурсі «МастерШеф. CELEBRITY» команди повинні були подати суддям деруни з м’ясною начинкою. Було два набори девайсів: в одному — хороші, а в іншому — продірявлені. Ускладнення діставалися учасникам тільки після вікторини: правильно відповівши на запитання Ектора, можна було дістати зручний посуд. У це важко повірити, але найкращі деруни з поганими девайсами були у чоловіків! Саме тому срібну сковороду на «МастерШеф. Селебріті» отримали Женя Кот, Андрій Дикий і Дмитро Дікусар.

