Сьогодні, 10 липня, о 21:00 відбувся показ 6 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрілися на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було в 6 випуску шоу?

На знаменитій кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарній битві зійшлися мегазірки українського шоу-бізнесу, а саме ― зіркові подружні пари. Актриса Ольга Сумська в команді зі Сніжаною Бабкіною і Тонею Матвієнко змагалися проти своїх чоловіків: Віталія Борисюка, Сергія Бабкіна та Арсена Мірзояна. Хто ж проявив себе як справжній шеф-кухар?

У першому конкурсі кожна команда повинна була приготувати одну страву — карі з куркою. Судді поділили процес на три етапи, щоб кожен учасник міг себе максимально проявити. Однак зірок чекав не зовсім приємний сюрприз ― різноманітні ускладнення. Учасникам потрібно було варити рис із прапором-емблемою шоу «МастерШеф. CELEBRITY», відділити рис від гречки, тримати однією рукою іграшкового коня, а іншою — готувати. За ускладнення вони змагалися між собою за допомогою гри «Камінь, ножиці, папір». У підсумку краще приготували страву жінки.

У другому конкурсі обидві команди отримали стартові набори продуктів: борошно, картоплю, олію, м’ясо та ін. Однак судді знову ускладнили завдання за допомогою спеціальних інгредієнтів, які діставалися зірковим учасникам після незвичного завдання. На картках містилися логічні запитання, відповівши на які, вони мали вгадати продукт, потрібний для приготування їхньої вишуканої страви. За результатами завдання чоловікам дісталося каре ягняти, а жінкам — манго. Каре вдалося настільки смачним, що Ектор Хіменес-Браво одразу віддав чоловікам 2 бали у другому конкурсі!

У третьому конкурсі «МастерШеф. CELEBRITY» команди повинні були подати суддям фаршировану рибу. Проте готувати її вони мусили з ускладненнями — у кінському сідлі, з вимкненими плитами тощо. Ускладнення діставалися учасникам тільки після вікторини: якщо правильно відповіси на запитання Ектора — дістанеш легке ускладнення. У це важко повірити, але в 3 конкурсі чоловіки виграли в тих, хто їх зазвичай годує! Саме тому срібну сковороду на «МастерШеф. Селебріті» отримали Віталій Борисюк, Сергій Бабкін та Арсен Мірзоян.

