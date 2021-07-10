Сегодня, 10 июля, в 21:00 состоялся показ 6 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретились на главной кухне страны, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было в 6 выпуске шоу?

На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарной битве сошлись мегазвезды украинского шоу-бизнеса, а именно ― звездные супружеские пары. Актриса Ольга Сумская в команде со Снежаной Бабкиной и Тоней Матвиенко соревновались против своих мужей: Виталия Борисюка, Сергея Бабкина и Арсена Мирзояна. Кто же проявил себя как настоящий шеф-повар?

В первом конкурсе команды должны были приготовить одно блюдо ― карри с курицей. Судьи поделили процесс на три этапа, чтобы каждый участник мог себя проявить по максимуму. Однако звезд ждал не совсем приятный сюрприз ― различные осложнения. Участникам нужно было варить рис с флагом-символом шоу «МастерШеф. CELEBRITY», отделить рис от гречки, держать одной рукой игрушечного коня, а другой ― готовить. За осложнения участники боролись между собой с помощью игры в «Камень, ножницы, бумага». В результате лучше свое блюдо приготовили женщины.

Во втором конкурсе обе команды получили стартовые наборы продуктов: муку, картофель, растительное масло, мясо и др. Однако судьи снова усложнили задачу с помощью специальных ингредиентов, которые доставались звездным участникам после необычного задания. На карточках были логические вопросы, ответив на которые, они должны были отгадать продукт, необходимый для приготовления их изысканного блюда. По результатам задания мужчинам досталось каре ягненка, а женщинам ― манго. Каре ягненка получилось настолько вкусным, что Эктор Хименес-Браво сразу отдал мужчинам 2 балла во втором конкурсе!

В третьем конкурсе «МастерШеф. CELEBRITY» команды должны были подать судьям фаршированную рыбу. Но готовить им пришлось с осложнениями ― в лошадином седле, с выключенными плитами и т. д. Осложнения доставались участникам только после викторины: правильно ответишь на вопросы Эктора ― получишь легкое осложнение! В это трудно поверить, но в 3 конкурсе мужчины выиграли у тех, кто их обычно кормит! Именно поэтому серебряную сковороду на «МастерШеф. Селебрити» получили Виталий Борисюк, Сергей Бабкин и Арсен Мирзоян.

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