Сьогодні, 3 липня, о 21:00 відбувся показ 5 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки України зійшлися в поєдинку на головній кухні країни, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було в п’ятому випуску шоу?

Про їхні шлунки зазвичай дбають другі половинки, а самі вони приходять на кухню тільки як гості. На легендарній кухні в кулінарній битві зійшлися брутальні чоловіки, для яких приготувати яєчню — вже перемога! У п’ятому випуску схрестили ножі команда лисих: Павло Костіцин, Юрій Ткач і Павло Вишняков, — і команда бороданів — Віталій Козловський, Олексій Суровцев і Володимир Жогло! Хто з них усе ж відкрив у собі талант кулінара, і чия страва підкорила Ектора?

Першим конкурсом, за який можна отримати 1 бал, була естафета. Обидві команди мали приготувати донер з куркою — шаурму. Процес судді розділили на три етапи для кожного учасника: нарізання, приготування соусу і презентація страви. На це завдання командам виділили 40 хвилин. Смачніша шаурма вийшла у червоних (бороданів), тому саме вони отримали один бал.

Другим був конкурс під назвою «Кулінарний крокодил». Віталій Козловський та Павло Вишняков на власні очі побачили страви-оригінали, дізналися всі складники та показали своїм командам кожен етап без слів, лише за допомогою жестів. На все про все судді виділили учасникам лише 20 хвилин!

Команда червоних приготувала тартар з лосося, а сині — смореброд з оселедцем. Однак червоні припустилися прикрої помилки: не зробили жодного соусу. Саме тому 2 додаткових бали заробили сині!

У третьому конкурсі двом командам потрібно було приготувати віденський шніцель зі свинини з картопляним пюре. Спочатку учасники мали позмагатися за хороше кухонне приладдя. На столі суддів стояли дві коробки: в одній — чудові кухонні девайси, а в іншій — покручені виделки, шпатель і дірява каструля. Команди відповідали на 10 запитань, і та, яка набирала найбільше балів, вигравала краще кухонне приладдя. Нею стала команда червоних. На приготування страв судді виділили учасникам 45 хвилин.

Обидві команди впоралися із завданням, але кращою була страва синіх, адже Павло Вишняков здивував суддів неймовірними смаками м’яса. Тому в 5 випуску шоу «МастерШеф. CELEBRITY» перемогу здобули Павло Костіцин, Юрій Ткач і Павло Вишняков.

