Сегодня, 3 июля, в 21:00 состоялся показ 5 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды Украины сошлись в поединке на главной кухне страны, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было в пятом выпуске шоу?

Об их желудках обычно заботятся вторые половинки, а сами они приходят на кухню только как гости. На легендарной кухне в кулинарной битве сошлись брутальные мужчины, для которых приготовить яичницу ― уже победа! В пятом выпуске скрестили ножи команда лысых: Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков, ― и команда бородачей: Виталий Козловский, Алексей Суровцев и Владимир Жогло! Кто из них все же открыл в себе талант кулинара, и чье блюдо покорило Эктора?

Первым конкурсом, за который можно получить 1 балл, была эстафета. Обе команды должны были приготовить донер с курицей ― шаурму. Процесс судьи разделили на три этапа для каждого участника: нарезка, приготовление соуса и презентация блюда. На это задание командам выделили 40 минут. Вкуснее шаурма вышла у красных (бородачей), поэтому именно они получили один балл.

Вторым был конкурс под названием «Кулинарный крокодил». Виталий Козловский и Павел Вишняков воочию увидели блюда-оригиналы, узнали все составляющие и показали своим командам каждый этап без слов, только с помощью жестов. На все про все судьи выделили участникам только 20 минут!

Команда красных приготовила тартар из лосося, а синие ― сморреброд с селедкой. Однако красные допустили досадную ошибку: не сделали никакого соуса. Именно поэтому 2 дополнительных балла заработали синие!

В третьем конкурсе двум командам нужно было приготовить венский шницель из свинины с картофельным пюре. Сначала участники должны были побороться за хорошее кухонные принадлежности. На столе судей стояли две коробки: в одной ― замечательные кухонные девайсы, а в другой ― искореженные вилки, шпатель и дырявая кастрюля. Команды отвечали на 10 вопросов, и та, которая набирала больше всего баллов, выигрывала лучше кухонные принадлежности. Ею стала команда красных. На приготовление блюд судьи выделили участникам 45 минут.

Обе команды справились с заданием, но лучшим было блюдо синих, ведь Павел Вишняков удивил судей невероятными вкусами мяса. Поэтому в 5 выпуске шоу «МастерШеф. CELEBRITY» победу одержали Павел Костицын, Юрий Ткач и Павел Вишняков.

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