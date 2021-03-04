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Французская запеканка: рецепт от Ольги Мартыновской

04.03.2021

Запеканка – полезное и очень вкусное блюдо. Его можно сотворить буквально из ничего, из того, что осталось у тебя в холодильнике. Своим рецептом сладкой французской запеканки поделилась судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Ольга Мартыновская. Пошаговый рецепт приготовления французской запеканки – читайте в материале. 

Ингредиенты (порция на 8 человек):

  • яйца – 5 шт.
  • молоко – 300 мл
  • сахар – 2 ст. л. 
  • мука – 2 ст. л. 
  • миндальная (или другая ореховая) пудра – 5 ст. л. (если нету – заменить обычной мукой)
  • ванильный сахар
  • разрыхлитель – 1 пачка 
  • ягоды (любые) – 500 г (+ 2 ст. л. сахара)

Приготовление: 

  1. Яйца с сахаром взбить до белизны (бланшировать). 
  2. Ввести все остальные ингредиенты, кроме ягод. 
  3. Форму смазать сливочным маслом. 
  4. На дно выложить ягоды, залить тестом и посыпать миндальной пудрой или сахаром для красивой вкусной корочки. 
  5. Выпекать при 180 градусах 1–1,5 часа. Время приготовления зависит от размера формы. 

Приятного аппетита!

Источник: YouTube – Оля Куховарит

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