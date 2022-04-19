Пасхальный кулич: рецепт от Анастасии Кобыляцкой
19.04.2022
В преддверии светлого праздника Пасхи участница «МастерШеф.Битва сезонов» Анастасия Кобыляцкая поделилась с нами рецептом своего фирменного пасхального кулича. Насте отлично удаются десерты и их презентации, вот и на этот раз она креативно украсила свои куличи. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт пасхального кулича и наслаждайтесь ароматной выпечкой в праздничный день.
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Ингредиенты:
- мука — 3 кг
- желтки — 20 шт.
- сливочное масло — 750 г
- сахар — 1200 г
- изюм — 600 г
- ваниль
- соль
- цедра 4 лимонов
- сметана — 300 г
- свежие дрожжи — 200 г
- молоко — 1200 мл
Способ приготовления:
- Приготовьте опару. Перетрите дрожжи с 2–3 ст. л. сахара. Соедините их с 500 мл теплого молока. Добавьте муку, чтобы получилась консистенция теста, как для оладий. Все перемешайте и оставьте подняться в 2–3 раза, чтобы появилась характерная шапочка.
- Пока подходит опара, отдельно смешайте желтки с ложкой сахара, нагрейте молоко с оставшимся сахаром, растопите масло, натрите цедру, запарьте изюм, подготовьте сметану.
- Как только опара подойдет, поочередно добавьте все компоненты. Хорошо вымесите тесто, подливая растительное масло, чтобы тесто не забилось. Дайте тесту подойти еще раз.
- Как только тесто увеличится в 2–3 раза, обомните его. Смажьте формочки маслом и выложите тесто на 1/3 формочки. Дайте подойти куличам на 2/3.
- Поставьте куличи в духовку, разогретую до 150 градусов, потом увеличьте температуру до 180 градусов. Определяйте готовность по цвету и проверяйте деревянной палочкой.
- Готовые куличи смажьте глазурью и украсьте по вкусу.
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