Паска: рецепт від Анастасії Кобиляцької

Напередодні свята Великодня учасниця «МастерШеф. Битва сезонів» Анастасія Кобиляцька поділилася з нами рецептом своєї фірмової паски. Насті чудово вдаються десерти та їх презентації, ось і цього разу вона креативно прикрасила свої паски. Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт паски і насолоджуйтеся ароматною випічкою у святковий день.

Більше на тему: Паска: рецепт від Кароліни Залевської

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Паска: рецепт від Тетяни Литвинової

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.