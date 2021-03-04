Французька запіканка: рецепт від Ольги Мартиновської
04.03.2021
Запіканка – корисна і дуже смачна страва. Її можна створити буквально з нічого, з того, що залишилося у тебе в холодильнику. Своїм рецептом солодкої французької запіканки поділилася суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Ольга Мартиновська. Покроковий рецепт приготування французької запіканки – читайте в матеріалі.
Інгредієнти (порція на 8 осіб):
- яйця – 5 шт.
- молоко – 300 мл
- цукор – 2 ст. л.
- борошно – 2 ст. л.
- мигдальна (або інша горіхова) пудра – 5 ст. л. (якщо немає – замінити звичайним борошном)
- ванільний цукор
- розпушувач – 1 пачка
- ягоди (будь-які) – 500 г (+ 2 ст. л. цукру)
Приготування:
- Яйця з цукром збити до білизни (бланшувати).
- Ввести всі інші інгредієнти, крім ягід.
- Форму змастити вершковим маслом.
- На дно викласти ягоди, залити тістом і посипати мигдальною пудрою або цукром для красивої смачної скоринки.
- Випікати при 180 градусах 1–1,5 години. Час приготування залежить від розміру форми.
Смачного!
Джерело: YouTube – Оля Куховарит
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