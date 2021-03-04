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Французька запіканка: рецепт від Ольги Мартиновської

04.03.2021

Запіканка – корисна і дуже смачна страва. Її можна створити буквально з нічого, з того, що залишилося у тебе в холодильнику. Своїм рецептом солодкої французької запіканки поділилася суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Ольга Мартиновська. Покроковий рецепт приготування французької запіканки – читайте в матеріалі.

Інгредієнти (порція на 8 осіб):

  • яйця – 5 шт.
  • молоко – 300 мл
  • цукор – 2 ст. л.
  • борошно – 2 ст. л.
  • мигдальна (або інша горіхова) пудра – 5 ст. л. (якщо немає – замінити звичайним борошном)
  • ванільний цукор
  • розпушувач – 1 пачка
  • ягоди (будь-які) – 500 г (+ 2 ст. л. цукру)

Приготування:

  1. Яйця з цукром збити до білизни (бланшувати).
  2. Ввести всі інші інгредієнти, крім ягід.
  3. Форму змастити вершковим маслом.
  4. На дно викласти ягоди, залити тістом і посипати мигдальною пудрою або цукром для красивої смачної скоринки.
  5. Випікати при 180 градусах 1–1,5 години. Час приготування залежить від розміру форми.

Смачного!

Джерело: YouTube – Оля Куховарит

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