Хінкалі: покроковий рецепт

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МастерШеф

Хінкалі: рецепт від Сергія Денисова

26.07.2022

Хінкалі страва з гірських районів Грузії. Як їх приготувати? Покроковий рецепт від переможця «МастерШеф»-9 Сергія Денисова читайте в матеріалі.

Traditional Georgian and Armenian cuisine. Georgian khinkali with a cherry on a white plate, on a wooden table in a restaurant. Wine on the table. Copy space, selective focus

Інгредієнти для тіста:

  • борошно 3 склянки
  • вода холодна 150 мл
  • сіль дрібка для смаку

Інгредієнти для начинки:

  • баранина 0,5 кг
  • цибуля 2 шт.
  • перець чорний і сіль за смаком
  • зелень за бажанням
  • тепла вода 1/4 склянки ⠀
  • свинина і яловичина 1 до 3 0,5 кг

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Приготування:

  1. Рубаємо м’ясо, можна перекрутити. Додаємо цибулю, сіль і перець. За бажанням додаємо зелень або аджику і все повільно розводимо теплою водою, щоб начинка ввібрала її та була соковитою.
  2. Замішуємо круте тісто. Пропорції приблизні я дав, а далі за вашими відчуттями. Тісто місити енергійно до гладкості та еластичності.
  3. Розкачуємо тісто завтовшки приблизно 3 мм. Вирізаємо склянкою кола і розкачуємо їх приблизно до 13 см у діаметрі (розмір блюдця), викладаємо в центр начинку.
  4. Збираємо краї в мішечок, приблизно 19 складок, далі щільно защипуємо, злегка «попку» відтягуємо і відрізаємо або відриваємо зайве тісто.
  5. Обережно опускаємо в киплячу підсолену воду хінкалі. Щойно вода повторно закипіла, проварюємо 1012 хв.
  6. Дістаємо, щедро посипаємо свіжомеленим чорним перцем і насолоджуємося.
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Смачного!

Джерело: Instagram sergo_batumskij

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