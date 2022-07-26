Хінкалі: покроковий рецепт

Хінкалі: рецепт від Сергія Денисова

Хінкалі — страва з гірських районів Грузії. Як їх приготувати? Покроковий рецепт від переможця «МастерШеф»-9 Сергія Денисова читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

борошно — 3 склянки

вода холодна — 150 мл

сіль — дрібка для смаку

Інгредієнти для начинки:

баранина — 0,5 кг

цибуля — 2 шт.

перець чорний і сіль — за смаком

зелень — за бажанням

тепла вода — 1/4 склянки ⠀

свинина і яловичина 1 до 3 — 0,5 кг

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Приготування:

Рубаємо м’ясо, можна перекрутити. Додаємо цибулю, сіль і перець. За бажанням додаємо зелень або аджику і все повільно розводимо теплою водою, щоб начинка ввібрала її та була соковитою. Замішуємо круте тісто. Пропорції приблизні я дав, а далі за вашими відчуттями. Тісто місити енергійно до гладкості та еластичності. Розкачуємо тісто завтовшки приблизно 3 мм. Вирізаємо склянкою кола і розкачуємо їх приблизно до 13 см у діаметрі (розмір блюдця), викладаємо в центр начинку. Збираємо краї в мішечок, приблизно 19 складок, далі щільно защипуємо, злегка « попку » відтягуємо і відрізаємо або відриваємо зайве тісто. Обережно опускаємо в киплячу підсолену воду хінкалі. Щойно вода повторно закипіла, проварюємо 10 — 12 хв. Дістаємо, щедро посипаємо свіжомеленим чорним перцем і насолоджуємося.

Смачного!

Джерело: Instagram — sergo_batumskij

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