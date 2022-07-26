Хинкали: пошаговый рецепт

Хинкали — блюдо из горных районов Грузии. Как их приготовить? Пошаговый рецепт от победителя «МастерШеф»-9 Сергея Денисова читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

Ингредиенты для начинки:

свинина и говядина 1 к 3

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Приготовление:

Рубим мясо, можно перекрутить. Добавляем лук, соль и перец. По желанию добавляем зелень или аджику и все медленно разводим теплой водой, чтобы начинка впитала ее и была сочной.

Замешиваем крутое тесто. Пропорции примерные я дал, дальше по своим ощущениям. Тесто месить энергично до гладкости и эластичности.

Раскатываем тесто толщиной примерно 3 мм. Вырезаем стаканом круги и раскатываем их примерно до 13 см в диаметре (размер блюдца), выкладываем в центр начинку.

Собираем края в мешочек, примерно 19 складок, дальше плотно защипываем, слегка « попку » оттягиваем и отрезаем или отрываем лишнее тесто.

Аккуратно опускаем в кипящую подсоленную воду хинкали. Как только вода повторно закипела, провариваем 10 – 12 мин.