Хинкали: пошаговый рецепт

Хинкали: рецепт от Сергея Денисова
26.07.2022
Хинкали — блюдо из горных районов Грузии. Как их приготовить? Пошаговый рецепт от победителя «МастерШеф»-9 Сергея Денисова читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- мука – 3 стакана
- вода холодная – 150 мл
- соль – щепотка для вкуса
Ингредиенты для начинки:
- баранина – 0,5 кг
- лук – 2 шт.
- перец черный и соль – по вкусу
- зелень – по желанию
- теплая вода – 1/4 стакана ⠀
- свинина и говядина 1 к 3 – 0,5 кг
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Приготовление:
- Рубим мясо, можно перекрутить. Добавляем лук, соль и перец. По желанию добавляем зелень или аджику и все медленно разводим теплой водой, чтобы начинка впитала ее и была сочной.
- Замешиваем крутое тесто. Пропорции примерные я дал, дальше по своим ощущениям. Тесто месить энергично до гладкости и эластичности.
- Раскатываем тесто толщиной примерно 3 мм. Вырезаем стаканом круги и раскатываем их примерно до 13 см в диаметре (размер блюдца), выкладываем в центр начинку.
- Собираем края в мешочек, примерно 19 складок, дальше плотно защипываем, слегка «попку» оттягиваем и отрезаем или отрываем лишнее тесто.
- Аккуратно опускаем в кипящую подсоленную воду хинкали. Как только вода повторно закипела, провариваем 10–12 мин.
- Достаем, обильно посыпаем свежемолотым черным перцем и наслаждаемся.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – sergo_batumskij
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