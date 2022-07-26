Хинкали: пошаговый рецепт

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МастерШеф

Хинкали: рецепт от Сергея Денисова

26.07.2022

Хинкали — блюдо из горных районов Грузии. Как их приготовить? Пошаговый рецепт от победителя «МастерШеф»-9 Сергея Денисова читайте в материале. 

Traditional Georgian and Armenian cuisine. Georgian khinkali with a cherry on a white plate, on a wooden table in a restaurant. Wine on the table. Copy space, selective focus

Ингредиенты для теста:

  • мука 3 стакана 
  • вода холодная 150 мл 
  • соль щепотка для вкуса

Ингредиенты для начинки:

  • баранина 0,5 кг
  • лук 2 шт.
  • перец черный и соль по вкусу
  • зелень по желанию
  • теплая вода 1/4 стакана ⠀
  • свинина и говядина 1 к 3 0,5 кг

⠀Больше по теме: Чахохбили: рецепт от Сергея Денисова

Приготовление: 

  1. Рубим мясо, можно перекрутить. Добавляем лук, соль и перец. По желанию добавляем зелень или аджику и все медленно разводим теплой водой, чтобы начинка впитала ее и была сочной.
  2. Замешиваем крутое тесто. Пропорции примерные я дал, дальше по своим ощущениям. Тесто месить энергично до гладкости и эластичности.
  3. Раскатываем тесто толщиной примерно  3 мм. Вырезаем стаканом круги и раскатываем их примерно до 13 см в диаметре (размер блюдца), выкладываем в центр начинку.
  4. Собираем края в мешочек, примерно 19 складок, дальше плотно защипываем, слегка «попку» оттягиваем и отрезаем или отрываем лишнее тесто.
  5. Аккуратно опускаем в кипящую подсоленную воду хинкали. Как только вода повторно закипела, провариваем 1012 мин.
  6. Достаем, обильно посыпаем свежемолотым черным перцем и наслаждаемся.
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Приятного аппетита!

Источник: Instagram sergo_batumskij

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