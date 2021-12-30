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Англійський пудинг: рецепт від Володимира Ярославського

30.12.2021

В Англії пудинги готують на новорічні та різдвяні свята і воліють ці традиційні ситні ласощі подавати по-домашньому, без особливої вишуканості. Як же приготувати цю смачну страву? Покроковий рецепт приготування англійського пудингу від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • курага 50 г
  • інжир 100 г
  • фініки 100 г
  • бренді 25 мл
  • портвейн 25 мл
  • мелена кориця 0.5 ч. л.
  • мелений кардамон 0.5 ч. л.
  • мелений мускатний горіх 0.5 ч. л.
  • вершкове масло (м’яке) 75 г
  • яйця 2 шт.
  • цукор 100 г
  • звичайне борошно 200 г
  • какао-порошок 25 г
  • подрібнений темний шоколад 70% 50 г
  • подрібнений білий шоколад 50 г
  • темне пиво 250 мл
  • апельсин 1 шт.

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Приготування:

  1. За день до готування помістити бренді, портвейн, сухофрукти і спеції у велику миску і залишити на ніч.
  2. У день готування змішайте цукор і масло у великій мисці, потім додайте яйця і добре перемішайте до білого кольору.
  3. Окремо змішайте борошно, какао-порошок і шоколад.
  4. Після того, як сухі інгредієнти добре перемішані, в суміш з маслом додати темного пива, апельсиновий сік, цедру і вимочені фрукти, перемішуємо акуратно, додаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто.
  5. Змастіть вершковим маслом форму для пудингу і посипте трохи борошном.
  6. Вилийте суміш для торта у ємність і покладіть зверху змащений маслом, вирізаний з пергаменту круг, як кришку, і дуже щільно закрийте фольгою. Можна навіть закріпити чимось фольгу.
  7. Помістіть пудинг в пароварку, над киплячою водою, і готуйте на пару протягом 2 годин, не забуваючи доливати воду в пароварку.
  8. Коли пудинг приготований, вийміть його з пароварки і залиште остигати на ніч у формі з фольгою. 
  9. Зберігайте пудинг в холодному темному місці. Раз на тиждень збризкуйте його бренді, акуратно відкривши фольгу і пергамент.
  10. Щоб подати пудинг, просто розігрійте його на пару протягом 60 хвилин.
  11. Сервіруйте зі збитими вершками або морозивом. Можна обливати бренді або коньяком і підпалювати. А можна подавати навіть холодним із заварним кремом!

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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