Кожна господиня з наближенням 31 грудня стикається зі складним завданням – вибором меню на Новий рік. Що приготувати та як урізноманітнити святковий стіл? Учасники проєкту «МастерШеф» поділилися цікавими варіантами меню на Новий рік 2021, які легко можна приготувати вдома. Читайте ідеї і рецепти для новорічного меню в матеріалі.

Більше на тему: Олів’є: дієтичний рецепт на Новий рік

Бутерброди з тунцем і бринзою

Інгредієнти:

цільнозерновий багет – 1 шт.

консервований тунець – 1 банка

бринза – 100 г

Зелена цибуля або інша зелень за смаком

Приготування:

Багет нарізати, викласти на деко і відправити запікатися в духовку на 5 хвилин при 180 °С. З тунця злити рідину. Бринзу покришити. Цибулю або зелень дрібно нарізати. Викласти на скибочки багета бринзу, потім тунець. Присипати зеленню.

Бутерброди з буряком і козячим сиром

Інгредієнти:

житній хліб – ½ буханки

відварений або маринований буряк – 300 г

козячий сир – 400 г

петрушка – 3 стеблі

гірчиця – 3 ст. л.

Приготування:

Хліб нарізати скибочками і намастити половиною козячого сиру. Зверху викласти по 1 ч. л. гірчиці. Буряк нарізати невеликими кубиками. Петрушку дрібно порубати. Викласти на бутерброди буряк і зелень. Посипати козячим сиром.

Більше на тему: Бутерброди на Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів

Салат зі смаженим на грилі сиром халумі та апельсином

Інгредієнти:

сир халумі – 225 г

апельсин – 2 шт.

цибуля – ½ шт.

рукола – 1 пучок

кріп –

3 – 4 гілочки

гранат – ½ шт.

помідори чері – 12 – 14

оливкова олія

сіль, перець

Інгредієнти для соусу:

бальзамічний оцет – 1 ст. л.

сік лимона – 1 ст. л.

оливкова олія – 75 мл

Приготування:

Сир нарізати тонкими скибочками і змастити оливковою олією. Обсмажити на сковороді-гриль по 2 – 3 хв. з кожного боку. Апельсини філірувати і нарізати невеликими шматочками. Помідори чері розрізати на половинки. Гранат почистити і відокремити зерна. Зелень порвати. Цибулю почистити і нарізати півкільцями. Для соусу з’єднати оливкову олію з бальзамічним оцтом і лимонним соком. Змішати всі інгредієнти для салату і заправити.

Салат з ростбіфом і томатами чері

Інгредієнти:

яловича вирізка – 500 г

помідори чері – 150 г

волоські горіхи – 50 г

вершкове масло – 2 ч. л.

цукор – ½ ч. л.

сушений базилік – 1 ч. л.

мікс салатного листя

кунжут

оливкова олія

сіль, перець

Інгредієнти для заправки:

яблучний сік – 75 мл

оливкова олія – 50 мл

вустерський соус – 25 мл

мед – 1 ч. л.

діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Приготування:

М’ясо обсмажити на оливковій олії з усіх боків, натерти спеціями за смаком і покласти запікатися в духовку на 15 хв при 180 ° С. Приготований ростбіф тонко нарізати. У сковороді розтопити вершкове масло і викласти помідори чері. Додати базилік і цукор. Потримати на вогні близько 40 сек. Для соусу змішати всі інгредієнти і злегка збити виделкою. Листя салату порвати. Волоські горіхи порубати. У салатнику змішати ростбіф, помідори, волоські горіхи, листя салату і заправити соусом. Перед подачею посипати кунжутом.

Більше на тему: Теплі салати до новорічного столу: топ–5

Медальйони в беконі

Інгредієнти:

свиняча вирізка – 500 г

бекон – 100 г

рослинна олія

сіль, перець

Приготування:

Свинячу вирізку обернути беконом і нарізати гострим ножем на медальйони завтовшки 2–3 см. Сковороду змастити олією і обсмажити нарізану вирізку в беконі з обох сторін по 1,5 хв. Подавати зі свіжими або вареними овочами.

Рулет з курячої грудки з сиром і шпинатом

Інгредієнти:

куряча грудка –250 г

в’ялені томати – 5 шт.

шпинат – 1/2 пучка

м’який сир – 100 г

рослинна олія – 1 ч. л.

сіль, перець

Приготування:

Шпинат обшпарити окропом і крупно нарізати. В’ялені томати порубати. Курячі грудки злегка відбити і приправити за смаком. Викласти сир, томати і шпинат на курячу грудку. Згорнути рулет і обмотати кулінарною ниткою. Обсмажувати на рослинній олії 3–5 хв до появи золотистої скоринки. Перекласти у форму для запікання і відправити в духовку на 10–15 хв при 180 °С.

Більше на тему: Що приготувати зі свинини на Новий рік: топ-5 страв

Свинина в азіатському стилі

Інгредієнти:

свинина – 300 г

шніт-цибуля – 5–6 стеблів

цибуля – ½ шт.

перець чилі – 2 шт.

часник – 2 зубчики

тертий імбир – 1 ст. л.

сіль, перець

Інгредієнти для маринаду:

цукор – 1 ч. л.

кукурудзяний крохмаль – 1 ч. л.

соєвий соус – 1 ст. л.

кунжутна олія – 1 ст. л.

рисове вино – 1 ст. л.

Приготування:

Свинину нарізати шматочками. Ріпчасту цибулю і шніт-цибулю дрібно порубати. Перець нарізати тонкими кружечками. Часник розчавити пресом. З’єднати всі інгредієнти для маринаду і добре перемішати. Замаринувати свинину і залишити на 20 хв. У сковороді нагріти масло і обсмажити м’ясо до сірого кольору. Додати перець чилі та обсмажувати на середньому вогні до м’якості. Потім додати імбир, цибулю і часник. Посолити, поперчити і, помішуючи, тримати на вогні ще 3–4 хв.

Курячий пиріг

Інгредієнти:

варене куряче філе – 400 г

борошно – 50 г

молоко – 150 мл

яйця – 2 шт.

твердий сир – 50 г

розпушувач – ½ ч. л.

сіль, перець

Приготування:

Куряче філе дрібно нарізати. Яйця збити з молоком і посолити. Додати борошно, розпушувач, перець і приправи за смаком. Частину тіста викласти на дно форми, додати курку з тертим сиром і накрити другою частиною. Випікати близько 40 хв при 200 °С.

Більше на тему: Що приготувати з курки на Новий рік

Імбирне печиво

Інгредієнти:

борошно – 200 г

цукор – 100 г

сода – ½ ч. л.

мелений імбир – 1 ч. л.

мелена кориця – 1 ч. л.

яйця – 1 шт.

вершкове масло – 100 г

молоко – 30 мл

Приготування:

Тепле вершкове масло збити з цукром. Додати молоко, яєчний жовток і перемішати. Порціями ввести муку. Додати соду, імбир і корицю. Замісити тісто і прибрати в холод на 20 хв. Робочу поверхню присипати борошном і розкачати тісто в тонкий пласт. Формочками вирізати печиво. Викласти на деко і випікати 8–10 хв при 180 °С. Готове печиво за бажанням прикрасити глазур’ю.

Брауні з лимоном і лаймом

Інгредієнти:

темний шоколад – 150 г

масло – 150 г

цукор – 180 г

яйця – 3 шт.

борошно – 120 г

гірке какао – 1 ст. л. з

цедра і сік лимона – 1 шт.

цедра і сік лайма – 1 шт.

розпушувач – 1 ч. л.

Приготування:

Змішати цукор, цедру лимона і лайма. Влити сік, вбити яйця і ще раз перемішати. Шоколад з маслом розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші. Всипати борошно, какао і розпушувач. Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати 25–30 хв при 180 °С. Готовий пиріг нарізати трикутниками і прикрасити будь-яким кремом.

Більше на тему: Десерти на Новий рік: топ-10 рецептів

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ