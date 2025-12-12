Холостяк 14 сезон 9 випуск: як пройшов тиждень від 12.12.2025

Зустріч із батьками, щирі розмови та непрості відкриття: як пройшов 9 випуск «Холостяк-14» від 12 грудня

На романтичному реаліті «Холостяк» стартував один із найвідповідальніших і найемоційніших етапів сезону — тиждень знайомства з батьками та рідними героїнь. Саме на цьому етапі стосунки виходять за межі побачень і романтичних жестів, адже у гру вступають родини, дитячі спогади, сімейні цінності та щирі очікування від майбутнього. Як пройшов 9 випуск «Холостяка-14» від 12.12.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Для Тараса тиждень знайомства з батьками дівчат став можливістю побачити героїнь у новому світлі — у звичному для них середовищі, поруч із найближчими людьми. А для дівчат цей тиждень став справжнім випробуванням на довіру, щирості та готовності впустити Холостяка у свій особистий світ.

«Зараз тиждень, де я знайомлюся з батьками та близькими дівчат. Цікаво побачити, які люди їх виховували, які між ними стосунки. У родині люди часто поводяться набагато щиріше, ніж із зовнішнім світом», — поділився Тарас.

Побачення з Іриною у Хмельницькому

Першим містом на мапі тижня став Хмельницький — рідне місто Ірочки. Дівчина вирішила почати знайомство з Тарасом із місця своєї сили й запросила Холостяка на природу, до річки.

«Я часто приходжу сюди подумати. Коли виснажена або не можу знайти рішення, я шукаю відповіді саме тут», — зізналася Іра.

Пара разом посадила дерево — символ міцності та сили, яку не завжди видно одразу. Також Ірочка запропонувала написати лист у майбутнє з побажаннями та закопати його під час посадки. У цей момент Тарас та Іра багато говорили про дитинство, ділилися особистими історіями та теплими спогадами.

Після цього на пару чекав несподіваний поворот — Іра запросила Холостяка пограти у теніс. Вони грали без правил і рамок — так, як підказували відчуття.

«Мені подобається, коли поруч людина не нав’язує правила. Сьогоднішній теніс — це розчинятися одне в одному і просто кайфувати», — зізнався Тарас.

Гра завершилася ніжними та водночас пристрасними поцілунками. А вже ввечері Ірочка познайомила Холостяка зі своєю мамою та молодшим братом. Зустріч пройшла у теплій атмосфері, родина говорила про майбутнє, дитинство Іри та її шлях.

День із Надін у Хмельницькому

Наступного дня Тарас провів час із Надін. Побачення розпочалося незвично — дівчина запросила Холостяка до закинутого будинку, де запропонувала «вивільнити емоції», розбиваючи скляний посуд.

Після цього пара вирушила до фотостудії. Там вони розмальовували одне одного фарбами, а згодом взяли участь у фотосесії.

«Час разом промайнув дуже швидко. Для мене важливо, щоб поруч із коханою години летіли як хвилини», — поділився Тарас.

Увечері Холостяк познайомився з батьками Надін. Зустріч пройшла легко й щиро — багато сміху, розмов про дитинство, мрії та можливе майбутнє пари. Окремо Тарас поспілкувався і з мамою, і з татом дівчини — говорили про щирість почуттів та пережитий їхньою донькою булінг у школі.

«Тарас показав свою простоту, людяність і щиру зацікавленість у мені», — підсумувала Надін.

Зустріч із Дар’єю у Дніпрі

У Дніпрі Тараса зустріла Дарʼя. День розпочався з прогулянки яхт-клубом, а потім дівчина вручила Холостяку запрошення на весілля, яке організовує її весільна агенція. Дарʼя показала локацію, де команда готувалася до заходу, адже для неї було важливо продемонструвати цю частину свого життя.

Увечері Тарас поїхав знайомитися з родиною Дарʼї. Його зустріли сестри та подруга, які влаштували символічний «викуп», ставлячи запитання про дівчину. Далі на терасі на пару чекали батьки.

Спілкування було напруженим: батько Дарʼї ставив Тарасу складні питання, перевіряючи його реакцію. Під час спільної розмови тато Даші дізнався, що дівчина прийшла на проєкт також для розвитку своєї весільної агенції — ця інформація стала для Холостяка несподіванкою.

«Мені було неприємно. Я не скажу, що це удар, але певний дискомфорт я відчув», — зізнався Тарас.

Вечір завершився напружено — Тарас подякував родині та поїхав.

Побачення з Анастасією у Києві

Останньою цього тижня стала Анастасія. Вона вирішила показати Холостяку свою азартну сторону та запросила його на картинг.

«Я люблю швидкість і драйв. Хотіла показати тобі цю частину себе», — сказала Настя.

Після активного дозвілля Тарас поїхав знайомитися з родиною дівчини. За домашніми варениками з вишнями відбулося тепле й щире спілкування. Холостяк окремо поговорив і з мамою, і з татом Анастасії, дізнався більше про її характер, минуле, дитинство та внутрішній світ.

«Я відкрив Настю з нового боку — і мені він подобається», — поділився Тарас.

Вечір завершився розмовою пари про почуття та ніжним поцілунком.

