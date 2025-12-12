Хто покинув Холостяк 14 у 9 випуску від 12.12.2025: хто не отримав троянду

Хто покинув «Холостяк-14» у 9 випуску від 12.12.2025

Церемонія троянд у 9 випуску романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ стала справжнім емоційним випробуванням для всіх героїв. На проєкті залишилися лише чотири дівчини, і кожна з них уже встигла пройти важливий етап — познайомити Тараса з батьками та рідними. Саме після таких зустрічей Холостяк ухвалював одне з найскладніших рішень сезону. Хто покинув «Холостяк-14» у 9 випуску від 12.12.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Церемонія троянд у 9 випуску романтичного реаліті «Холостяк-14» стала однією з найнапруженіших за весь сезон. На проєкті залишилися лише чотири дівчини, а на столику перед Тарасом — всього дві троянди. Це означало, що ймовірно для двох героїнь цей вечір стане останнім на проєкті.

Протягом дев’ятого тижня Холостяк знайомився з батьками та рідними героїнь. Кожна з дівчат провела з Тарасом особливий день, відкриваючи йому свій світ, цінності та сімейні традиції.

«Тиждень був дуже цікавий, я вам за нього вдячний. Найцікавіше для мене — спостерігати за вашою взаємодією з батьками, коли ви абстрагуєтеся від того, що я поруч», — звернувся Тарас до дівчат на початку Церемонії.

Першу троянду у 9 випуску отримала Анастасія. Другою Тарас покликав до себе Дарʼю, однак ця розмова виявилася непростою.

«Я був радий познайомитися з твоїм татом. Але саме він пояснив, чому між нами існує певний енергетичний барʼєр. Він сказав, що ти прийшла на проєкт, аби «пропіарити» свою весільну агенцію. Мені було неприємно це чути, але ця інформація стала логічним фіналом нашої історії», — чесно зізнався Холостяк.

Після цих слів Тарас ухвалив складне, але відверте рішення — Дарʼя має покинути проєкт. Тому він провів дівчину до авто та попрощався з нею.

Повернувшись до інших дівчат, Холостяк запросив до себе Надін і вручив їй троянду.

На столику більше не залишилося троянд. А перед Тарасом лишалася лише Іра. Холостяк згадав, що під час минулої зустрічі дівчина мріяла отримати від нього подарунок, і вручив їй коробочку з каблучкою.

«Нехай ця каблучка залишиться тобі як моя підтримка», — сказав Тарас.

Він провів Ірочку до автомобіля, і здавалося, що вона цього вечора покине проєкт та в останній момент Холостяк зізнався: «Ти дуже кайфова, і мені з тобою справді добре. Мене тягне до тебе більше, ніж я дозволяв собі це усвідомити».

Відкривши двері авто, Ірочка побачила троянду призначену для неї.

«Ця троянда для тебе. І я хочу, щоб саме ти першою познайомилася з моїми батьками», — додав Тарас.

Таким чином, у 9 випуску «Холостяк-14» від 12.12.2025 проєкт покинула Дарʼя Романець.

