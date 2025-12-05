Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 8 випуску від 05.12.2025

05.12.2025

Восьмий випуск романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ став доволі емоційним та багатим на побачення. Після повернення з Карпат Тарас вирішив зосередитися на щирості та відкритості, бажаючи зрозуміти, з ким із дівчат його історія може продовжитися на проєкті. Хто покинув «Холостяк-14» у 8 випуску від 05.12.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Хто покинув Холостяк 14 у 8 випуску від 05.12.2025: хто не отримав троянду

Хто покинув «Холостяк-14» у 8 випуску від 5 грудня

Під час спільного побачення з Олею та Оксаною Тарас раптом відчув, що попри зусилля він так і не може встановити справжній емоційний контакт з Олею. 

«Я дуже ціную час кожної з вас, навіть більше, ніж свій. І я не бачу сенсу тебе затримувати, якщо ти не відкриваєшся так, як тобі самій би хотілось», — сказав Тарас Олі.

Їхня щира розмова завершилася прощанням — моментом ніжним і водночас болючим.

Холостяк-14 8 випуск

Повернувшись до Оксани, Тарас повідомив, що Оля покинула проєкт. Проте їхня розмова теж виявилася непростою. Холостяк зізнався, що поруч із ним дівчина ніби «замикається», хоча в будинку вона зовсім інша — відкрита й жива. 

Це привело Холостяка до ще одного чесного, але непростого рішення — попрощатися і з Оксаною.

Хто покинув Холостяк 14 у 8 випуску від 05.12.2025: хто не отримав троянду

А на червоній Церемонії троянд на Тараса чекало третє, не менш емоційне прощання. Цього разу проєкт покинула Ірина.

«Мені здається, ти знайдеш своє кохання, але поза межами цього проєкту», – сказав Холостяк дівчині. 

Хто покинув Холостяк 14 у 8 випуску від 05.12.2025: хто не отримав троянду

На прощання Ірина відповіла: «Це твоє рішення, і я бажаю тобі всього найкращого та зустріти своє кохання»

Тож у 8 випуску романтичного реаліті «Холостяк-14» від 05.12.2025 проєкт покинули Ірина Кулешина, Ольга Дзундза та Оксана Шанюк.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Холостяк-14 8 випуск
Холостяк

Восьмий випуск «Холостяка»: тиждень мов кохання

 Холостяк-14 7 випуск
Холостяк

Ювелірні образи та подарунки від SOVA у сьомому епізоді проєкту «Холостяк-14»

 Холостяк-14 7 випуск
Холостяк

Атмосфера Карпат, гуцульські обряди і щирість почуттів: як пройшов сьомий випуск «Холостяк-14» від 28 листопада

 Холостяк-14 7 випуск
Холостяк

Хто покинув «Холостяк-14» у 7 випуску від 28.11.2025

 Кампанія «Холостяк-13» отримала гран-прі Effie 2025
Холостяк

Гран-прі Effie 2025 отримала кампанія «Холостяк-13» від телеканалу СТБ та Starlight Creative

 Холостяк-14 7 випуск
Холостяк

Сьомий випуск проєкту «Холостяк»: герої досліджуватимуть ДНК любові
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати