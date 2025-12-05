Хто покинув Холостяк 14 у 8 випуску від 05.12.2025: хто не отримав троянду

Хто покинув «Холостяк-14» у 8 випуску від 05.12.2025

Восьмий випуск романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ став доволі емоційним та багатим на побачення. Після повернення з Карпат Тарас вирішив зосередитися на щирості та відкритості, бажаючи зрозуміти, з ким із дівчат його історія може продовжитися на проєкті. Хто покинув «Холостяк-14» у 8 випуску від 05.12.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Хто покинув «Холостяк-14» у 8 випуску від 5 грудня

Під час спільного побачення з Олею та Оксаною Тарас раптом відчув, що попри зусилля він так і не може встановити справжній емоційний контакт з Олею.

«Я дуже ціную час кожної з вас, навіть більше, ніж свій. І я не бачу сенсу тебе затримувати, якщо ти не відкриваєшся так, як тобі самій би хотілось», — сказав Тарас Олі.

Їхня щира розмова завершилася прощанням — моментом ніжним і водночас болючим.

Повернувшись до Оксани, Тарас повідомив, що Оля покинула проєкт. Проте їхня розмова теж виявилася непростою. Холостяк зізнався, що поруч із ним дівчина ніби «замикається», хоча в будинку вона зовсім інша — відкрита й жива.

Це привело Холостяка до ще одного чесного, але непростого рішення — попрощатися і з Оксаною.

А на червоній Церемонії троянд на Тараса чекало третє, не менш емоційне прощання. Цього разу проєкт покинула Ірина.

«Мені здається, ти знайдеш своє кохання, але поза межами цього проєкту», – сказав Холостяк дівчині.

На прощання Ірина відповіла: «Це твоє рішення, і я бажаю тобі всього найкращого та зустріти своє кохання»

Тож у 8 випуску романтичного реаліті «Холостяк-14» від 05.12.2025 проєкт покинули Ірина Кулешина, Ольга Дзундза та Оксана Шанюк.

