Огляд суконь з червоної Церемонії троянд «Холостяк-14», створених у колаборації з ONE BY ONE

Прихильники романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ з нетерпінням чекають нових випусків. Кожна Церемонія троянд — особлива, тематична та по-справжньому унікальна, а образи героїнь є її серцем. Для Червоної Церемонії троянд у 8 випуску ці розкішні сукні були створені у спеціальному партнерстві проєкту «Холостяк-14» з українським брендом ONE BY ONE, і вони вже стали однією з найбільш обговорюваних тем серед глядачів. У нашому матеріалі ми підготували детальний огляд ексклюзивної колекції, яку учасниці продемонстрували цього вечора.

Сукні, які підкорили серце: детальний огляд образів героїнь «Холостяк-14»

Стилісти проєкту Агнета Кусакіна та Юрій Варивода розповіли, як обирали образи для дівчат та показали свої ескізи, за якими створювались п’ять абсолютно різних, але однаково розкішних червоних образів для цієї церемонії.

«Ми хотіли показати, наскільки багатогранним може бути червоний колір, і як він по-різному розкриває характер кожної дівчини. Наше завдання полягало в тому, щоб зробити кожну героїню індивідуальною та цікавою, дотримуючись при цьому єдиної палітри».

Стилісти проєкту зізнаються, що співпраця з брендом ONE BY ONE була дуже насиченою та плідною.

«Ми надавали детальні референси, обговорювали тканини, фасони та ключові деталі. Оскільки ми працювали дистанційно, процес включав розробку макетів, відшивання зразків та постійний обмін фото- і відеоматеріалами для внесення корективів.

Коли речі прибули, ми провели фінальну примірку, і, звісно, знадобилися додаткові коригування від нашого ательє. Але, незважаючи на технічні виклики, ми дуже задоволені результатом — нам вдалося створити образи, які ідеально пасують дівчатам по настрою та підкреслюють їхні прекрасні фігури».

Надін

«Для Надін ми обрали комплект: топ-халтер та брюки-палаццо, щоб створити контраст із її звичним образом. Нам було цікаво показати її витончену та елегантну. Завдяки природній укладці та спеціально підібраним масивним браслетам, образ отримав легкий, стильний ретро-вайб 60-х. Ця комбінація підкреслила її тонку натуру, але водночас виглядала дуже сучасно та свіжо».

Анастасія

«Для Насті ми обрали сукню, яка сяє та приковує погляд. Довгий фасон, повністю розшитий паєтками, з глибоким декольте та трендовими вирізами на талії, що підкреслюють фігуру. Цей вибір транслює впевненість і жіночність, відтворюючи пристрасний характер героїні».

Ірочка

«Ми хотіли показати Ірочку у новому, максимально сексуальному амплуа. Закритий верх із довгими рукавами на контрасті з відкритими ногами. Довгий шлейф-шарф додає драматичності, а червона сітка-вуаль — нотки загадковості, підкреслюючи, наскільки вона може бути сексуальною»

Дарʼя

«Даша зізналася, що ніколи не носила червоного! Це стало нашим викликом. Ми обрали атласну сукню з високим розрізом, яка виглядає нейморівно. Накидка з червоного пір’я додала образу розкоші. Сама Даша назвала цей образ «найсексуальнішою сукнею у своєму житті», і ми вважаємо, що червоний їй неймовірно личить».

Ірина

«Ми прагнули показати Іру розкішною та суперсексуальною. Тут ми зіграли на контрасті тканин: прозора сітка з елементами оксамиту. Саме оксамит надав необхідної глибини та драматичності. Прозорість, високий розріз, довгі рукави та елегантні вузли створюють дуже спокусливий та вишуканий образ, справжню «голлівудську діву».

Така масштабна робота, звісно, вимагала ідеальної злагодженості між креативною командою проєкту та представниками бренду. Про те, як саме відбувалася ця співпраця, і що було найважливішим у процесі створення червоної колекції, розповіла Анастасія Мельник, партнерка та головна дизайнерка ONE BY ONE:

«Для цієї Червоної церемонії троянд ми працювали у тісній співпраці зі стилістами проєкту, адже саме вони формували загальну стилістику вечора та фінально збирали образи героїнь. З боку One by One ми забезпечили добірку найактуальніших моделей, що найкраще підкреслюють індивідуальність кожної дівчини: від мінімалістичних силуетів до більш акцентних вечірніх форм.

Стилісти бренду ONE BY ONE проконсультували щодо посадки, кольорових рішень та корекції деталей, щоб сукні виглядали бездоганно у світлі софітів і камер. Особливо важливо було зберегти баланс між драматичністю формату та елегантністю, яка є ДНК One by One», – зазначила Анастасія.

