Учасниця проєкту «Холостяк» Надін Медведчук знялась у всесвітній прем‘єрі «Blue Beetle» від DC Studios

17 серпня в українському кінопрокаті з’явиться супергеройський комедійний екшн – «Синій жук» (Blue Beetle), заснований на однойменному персонажі DC Comics і є частиною розширеного всесвіту DC. Участь у зйомках довгоочікуваного фільму взяла і українська блогерка-мільйонниця, учасниця романтичного реаліті СТБ «Холостяк-11» – Надін Медведчук. Українка стала дублеркою головної героїні Бруни Маркезіні.

«Коли я приїхала до Штатів, познайомилась з багатьма американськими акторами та блогерами. Вони мене дуже надихнули. А перша людина, яка допомогла мені в Лос-Анджелесі — це Рамона, наречена акторки – Ребел Вільсон (відома за фільмами «Шахрайки» та «Випускний рік»). Ця прекрасна пара стала для мене наче янголами», – розповіла українська блогерка.

Аби потрапити до світу голлівудського кіно, Надін відправила заявку до Central Casting за порадою знайомих-акторів. Її кандидатуру для фільму погодили за короткий термін. Таким чином, екс-учасниця «Холостяка» почала свій акторський шлях і отримала роль дублерки у відомому екшні «Синій жук».

Зйомки фільму відбувались на території кіностудії Warner Bros.

«Я виступила головною дублеркоюю та каскадеркою героїні – Пенні (роль виконує акторка Бруна Маркезіні). Зйомки тривали протягом тижня. Більшість сцен знімали на зеленому фоні. Гримери зробили мені навіть такі самі тату, як в головної героїні, – поділилась Надін. – Мене вразило, наскільки робота команди була організованою та професійною. На знімальному майданчику я познайомилась і подружилась з режисером Анхелем Мануелем Сото та всією командою. Вони також запросили мене на презентацію фільму».

Тепер блогерка має на меті удосконалити свою англійську та далі розвиватись в акторській сфері, аби підкорити Голлівуд.

«Хочу досягти гарної вимови без акценту. Ще роки два мені потрібно на вивчення та практику мови. Але я над цим активно працюю», – відзначила Надін.

Більше на тему: «Холостяк» у віці 71 року: у США стартує новий сезон

«Blue Beetle» – не єдиний акторський досвід блогерки за час життя в США. Надін також брала участь у зйомках: «Unicorn», «The Company You Keep», «The Upshaws», «Athena – Season 3». Також дівчина очікує на знімання у відомому реаліті-проєкті, про що розповість згодом.

Більше подробиць про зйомки в голлівудському кіно та життя в Штатах дізнайтесь в інтерв’ю Надін для ютуб-каналу «Слава +».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ