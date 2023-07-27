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Холостяк

«Холостяк» у віці 71 року: у США стартує новий сезон

27.07.2023

The Bachelor — це реаліті, яке досягло величезного успіху. Проєкт вперше був показаний на американському телебаченні у 2002 році. Нині ж «Холостяк» транслюється у багатьох країнах світу. У новому сезоні проєкту Bachelor США анонсували головного героя. Ним став 71-річний Джеррі Тернер, який прагне знайти жінку, з якою зможе розділити життя.

71-річний Джеррі Тернер став новим Холостяком у США

Новий сезон проєкту був названий «Золотий Холостяк», і він надає унікальну можливість спостерігати за стосунками у зрілому віці. Це новий поворот у легендарній франшизі шоу про побачення ABC, яке протягом двох десятиліть здебільшого було зосереджено навколо 20-річних та 30-річних головних героях.

Джеррі Тернер, ресторатор зі штату Індіана, став головним героєм американського «Холостяка», що транслюється на каналі ABC. Тернер живе у будинку своєї мрії на красивому озері в Індіані. Він часто влаштовує барбекю, грає в піклбол, вболіває за свої улюблені спортивні команди Чикаго, катається на квадроциклах і проводить час з друзями та сім’єю в ресторанах і місцевих закладах. У 1974 році він одружився зі своєю шкільною подругою Тоні. Вони були разом 43 роки, у них дві дочки, Енджі та Дженні, і дві онуки, Чарлі та Пейтон. Тоні померла у 2017 році, і тепер Тернер готовий знову знайти кохання. Чоловік довів, що “кохання, як і вино, стає тільки кращим із віком”.

71-річний Джеррі Тернер став новим Холостяком у США

Родина Джеррі підтримала його рішення взяти участь у романтичному шоу, і він сміливо йде на експеримент, щиро вірячи, що попереду на нього чекають яскраві емоції та кохання.

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«Золотий холостяк» – це нова версія шоу The Bachelor, де учасниками стали люди старшого віку. 

71-річний Джеррі Тернер став новим Холостяком у США

Користувачі інтернету були приємно вражені зовнішнім виглядом головного героя. Багато хто відзначає, що він виглядає дуже молодо і жартує про те, що хотів би мати такий же вигляд у 71 рік.

«Як жінка середніх років, я в захваті від “Золотого холостяка”, як і багато моїх подруг. Вперше ми побачимо людей нашого віку та старших, а не віку наших дітей, на шоу знайомств. Наш ентузіазм, однак, може не поділяти 20-30-річна аудиторія франшизи “Холостяк”. Більшість молодих людей ставляться до побачень у зрілому віці у кращому випадку з байдужістю, а в гіршому — з легким жахом», — у захваті пишуть американські блогери про майбутній сезон.

Епізоди «Золотого холостяка» виходитимуть щотижня цієї осені по понеділках о 22:00 на АВС.

71-річний Джеррі Тернер став новим Холостяком у США

Фото: ABC’s “The Golden Bachelor” stars Gerry Turner.

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