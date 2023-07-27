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Холостяк

«Холостяк» в возрасте 71 года: в США стартует новый сезон

27.07.2023

«The Bachelor» — это реалити, которое достигло огромного успеха. Проект впервые был показан на американском телевидении в 2002 году. Сейчас же «Холостяк» транслируется во многих странах мира. В новом сезоне проекта «Bachelor» США анонсировали главного героя. Ним стал 71-летний Джерри Тернер, который стремится найти женщину, с которой сможет разделить оставшуюся жизнь.

71-летний Джерри Тернер стал новым Холостяком в США

Новый сезон проекта был назван «Золотой Холостяк», и он представляет уникальную возможность наблюдать за отношениями в зрелом возрасте. Это новый поворот в легендарной франшизе шоу о свиданиях ABC, которое в течение двух десятилетий в основном было сосредоточено вокруг 20-летних и 30-летних главных героев.

Джерри Тернер, ресторатор из штата Индиана, стал главным героем американского «Холостяка», транслируемого на канале ABC. Тернер живет в доме своей мечты на красивом озере в Индиане. Он часто устраивает барбекю, играет в пиклбол, болеет за свои любимые чикагские спортивные команды, катается на квадроциклах и проводит время с друзьями и семьей в ресторанах и местных заведениях. В 1974 году он женился на своей школьной подруге Тони. Они были вместе 43 года, у них две дочери, Энджи и Дженни, и две внучки, Чарли и Пэйтон. Тони умерла в 2017 году, и теперь Тернер готов снова найти любовь. Мужчина доказал, что «любовь, как и вино, становится только лучше с возрастом». 

71-летний Джерри Тернер стал новым Холостяком в США

Семья Джерри поддержала его решение принять участие в романтическом шоу, и он смело идет на эксперимент, искренне веря, что впереди его ждут яркие эмоции и любовь.

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«Золотой холостяк» – это новая версия шоу «The Bachelor», где участниками стали люди старшего возраста. 

71-летний Джерри Тернер стал новым Холостяком в США

Пользователи интернета были приятно удивлены внешним видом главного героя. Многие отмечают, что он выглядит очень молодо и шутят о том, что хотели бы иметь такой же вид в 71 год.

«Как женщина средних лет, я в восторге от “Золотого холостяка”, как и многие из моих подруг. Впервые мы увидим людей нашего возраста и старше, а не возраста наших детей, на шоу знакомств. Наш энтузиазм, однако, может не разделять 20-30-летняя аудитория франшизы “Холостяк”. Большинство молодых людей относятся к свиданиям в зрелом возрасте в лучшем случае с безразличием, а в худшем — с легким ужасом», — в восторге пишут американские блогеры о грядущем сезоне. 

Эпизоды «Золотого холостяка» будут выходить еженедельно этой осенью по понедельникам в 22:00 на АВС. 

71-летний Джерри Тернер стал новым Холостяком в США

Фото: ABC’s «The Golden Bachelor» stars Gerry Turner.

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