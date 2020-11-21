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Ексклюзив «Холостячка»: Як чоловіки насправді провели тиждень у поході

21.11.2020

Жорстко сидіти, незручно спати, холодно митися, — і це лише кілька зауважень з повного списку. Відбувся 5-й тиждень на проєкті «Холостячка». До слова, для деяких чоловіків це було справжнє випробування, адже вони виживали поза цивілізацією. Не всім до душі спати в наметах і годувати комарів, тому в хід пішло невдоволення. Як насправді учасники романтичного реаліті «Холостячка» поставилися до витівки з тижневим походом — дивіться в ексклюзивному відео з 5 випуску.

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Більше на тему: «Холостячка» 5 випуск, або Однойменний фільм «Ті, що вижили»

Video: Ексклюзив «Холостячка»: Як чоловіки насправді провели тиждень у поході

Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проекту Холостячка від 20.11.2020 на телеканалі СТБ. Відео, яке не увійшло до ефіру від 20.11.2020 - дивіться

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