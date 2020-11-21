Ексклюзив «Холостячка»: Як чоловіки насправді провели тиждень у поході
21.11.2020
Жорстко сидіти, незручно спати, холодно митися, — і це лише кілька зауважень з повного списку. Відбувся 5-й тиждень на проєкті «Холостячка». До слова, для деяких чоловіків це було справжнє випробування, адже вони виживали поза цивілізацією. Не всім до душі спати в наметах і годувати комарів, тому в хід пішло невдоволення. Як насправді учасники романтичного реаліті «Холостячка» поставилися до витівки з тижневим походом — дивіться в ексклюзивному відео з 5 випуску.
Більше на тему: «Холостячка» 5 випуск, або Однойменний фільм «Ті, що вижили»
Video: Ексклюзив «Холостячка»: Як чоловіки насправді провели тиждень у поході
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