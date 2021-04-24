Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 9 сезон 14 випуск від 24.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Героєм сьогоднішньої програми стане Ігор Ляшенко. Чоловік вважає свою сім’ю ідеальною. Дружина Ксенія тягне на собі всю родину, а він багато відпочиває і ніколи не перетруджується. Жінка дуже втомилася бути поруч з таким несерйозним і лінивим чоловіком. Ксенія мріє, щоб поруч з нею знову був люблячий чоловік і турботливий батько.

У 14 випуску Хата на тата спробує виховати мрію мами та візьметься за перевиховання тата-підкаблучника. Хочете дізнатися, чи зможуть діти вижити тиждень з безвідповідальним татом? І чи зміниться в Ігоря ставлення до Ксенії за її відсутності? Дивіться онлайн перевиховання тата з Куп'янська у проєкті Хата на тата 2021 випуск 14.

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Віктор Мельник (ефір від 17 квітня 2021)