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Video: Хата на тата. 9 сезон. Випуск 13. Віктор Мельник (ефір від 17.04.2021)

Хата на тата 2021 - останній випуск від 17 квітня 2021 в Іванівцях - дивитись онлайн. Віктор Мельник в Хата на тата 9 сезон 13 випуск від 17.04.2021 - дивіться на сайті СТБ
Випуск 13 | 17.04.2021 | Сезон 9

Дивіться онлайн Хата на тата 9 сезон 13 випуск від 17.04.2021 на сайті СТБ! Цього разу курс перевиховання пройде Віктор Мельник – тато з Європи. Чоловік працює далекобійником, тому майже ніколи його не буває вдома. Щоб дружина Марія не сумувала, Віктор залишив на неї дітей, свиней, курей, кроликів, город і парник. За таким господарством ніколи спину розігнути, тому Марія не присідає з ранку і до ночі. Коли герой проєкту Хата на тата Віктор Мельник додому повертається, то він не поспішає дружині допомагати. А мерщій ззиває цілу хату гостей та розповідає, як у Європі люди живуть. Хочете побачити, як житиметься тату, коли він сам залишиться на господарстві?  Дивіться онлайн програму СТБ Хата на тата 2021 випуск 13.

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Максим Стамов і Олександр Андрющенко (ефір від 10 квітня 2021)

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